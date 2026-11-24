Німецьке видання Myself поділилося перевіреними формулами багатошаровості, які перетворюють звичну сорочку та затишний светр на вишуканий та сучасний аутфіт. Стилісти радять експериментувати з пропорціями та фактурами, адаптуючи базу під офісні будні, прогулянки містом чи вихідні зустрічі.

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Стиль преппі зі спідницею міні та чоботами

Класичний трикотажний светр поверх сорочки звучить по-новому, якщо скомбінувати його з лаконічною короткою спідницею та високими чоботами до коліна. Найбільш вишукано такий сет має вигляд у стриманій нейтральній гамі: відтінках бежевого, шоколадного, димчасто-сірого або глибокого чорного. Головний стилістичний трюк полягає в тому, щоб акуратний комірець та манжети сорочки неодмінно визирали з-під в'язаного полотна. А щоб узимку в короткій спідниці було нехолодно, обирайте довгі трендові пальта, які зігріють у найпрохолоднішу погоду.

Як модно носити светр з сорочкою / Фото з інстаграму livia_auer

Елегантний міський шик із широкими штанами

Поєднання сорочки під в'язаним джемпером із широкими палаццо чи штанами прямого крою створює розслаблений, але водночас зібраний образ. Свіжості аутфіту додає поділ сорочки, випущений з-під низу светра. Завершити такий комфортний діловий лук можна класичними черевиками та лаконічною курткою.

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Як стильно носити светр і сорочку: дивіться фото

Денім і трикотаж, накинутий на плечі

Традиційний тандем сорочки та джинсів заграє новими барвами, якщо светр просто недбало накинути на плечі замість шарфа чи шалі. В'язана фактура додає глибини образу та легко перетворюється на повноцінний верхній шар, коли на вулиці стає холодніше. До образу пасуватимуть шкіряні ботильйони, чоботи на товстій підошві та структурна елегантна сумка.

Стильний варіант, як носити сорочку і светр: дивіться фото

Сміливий силует з подовженим оверсайзом

Об'ємний довгий светр поверх подовженої сорочки здатний повністю замінити трикотажну теплу сукню. Контраст довжини з високими чоботами робить образ ефектним і візуально подовжує ноги. Випущений поділ створить потрібний ефект нашарування й захистить від морозного вітру.

Довга сорочка зі светром: дивіться фото

Такий варіант з подовженою сорочкою взимку варто носити з утепленими колготами. Раніше 24 Канал розповідав про неочевидні речі, які варто купити на зиму.