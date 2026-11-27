Зимой мы обожаем свитера с высоким горлом, ведь они надежно защищают от холода и дарят уют. Однако тепло – это еще не всегда про стиль, и неправильно подобранная или стилизованная модель может легко испортить пропорции и удешевить образ.

Оказывается, все это время мы неправильно носили свитер с высоким воротником. Украинская стилистка Елена Шевченко в своем инстаграме поделилась практическими советами о том, как правильно выбирать и носить такие модели свитеров, чтобы они были и про ваш комфорт, и про ваш стиль.



Как правильно носить свитер с высоким горлом / Фото с Pinterest

По ее словам, в первую очередь стоит обратить внимание на форму самой горловины: лучше всего смотрится одинарный воротник в один слой, тогда как двойной, загнутый наружу, часто делает вещь визуально более дешевой и неаккуратной. Если в вашем гардеробе уже есть любимый свитер с двойным воротником, экспертка советует просто подворачивать его внутрь.



Какой свитер с высоким горлом лучше выбрать / Коллаж Елены Шевченко

Также важно проверять ширину горловины – между шеей и тканью должно оставаться пространство примерно в два пальца, либо же горловина должна мягко облегать шею до ее середины, но не быть слишком широкой и мешковатой.

Особое внимание стилистка советует уделить пропорциям фигуры и правильной посадке изделия. Если у вас объемная грудь, широкие плечи, короткая шея или вы хотите визуально вытянуть портретную зону, стоит выбирать модели с горловиной до середины шеи или свитер на молнии – так образ остается теплым, но шея не "съедается" и не добавляется лишний объем.



Как правильно выбирать свитер с высоким горлом / Коллаж Елены Шевченко

Когда свитер с высоким горлом уже есть в шкафу, спасти пропорции помогут собранные волосы, открытое лицо и длинная цепочка поверх трикотажа. Кроме того, способ ношения напрямую зависит от плотности и объема самого свитера.

Объемные модели прямого свободного кроя, которые не сужаются внизу, стилистка рекомендует носить исключительно навыпуск и ни в коем случае не заправлять и не надевать под пиджак. Зато тонкие свитера и классические гольфы созданы именно для того, чтобы заправлять их в штаны или юбки и использовать в качестве первого слоя под жакеты.



Как правильно выбрать свитер с высоким горлом / Коллаж Елены Шевченко

При покупке нового свитера лучше делать ставку на плотную, тяжелую ткань, прямой низ без тугой резинки и удлиненный крой, избегая легкой воздушной синтетики и коротких широких фасонов.

А вот о том, какие модели свитеров сейчас в моде, 24 Канал рассказывал ранее. Выбирайте свой идеальный вариант.