Виявляється, увесь цей час ми неправильно носили светр з високим горлом. Українська стилістка Олена Шевченко у своєму інстаграмі поділилася практичними порадами, як правильно обирати та носити такі моделі светрів, щоб вони працювали і на ваш комфорт, і на ваш стиль.

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Як правильно носити светр з високим горлом / Фото з Pinterest

За її словами, насамперед варто звернути увагу на форму самої горловини: найкращий вигляд має одинарне горло в один шар, тоді як подвійне, загорнуте назовні, часто робить річ візуально дешевшою та неохайнішою. Якщо у вашому гардеробі вже є улюблений светр із подвійним коміром, експертка радить просто підвертати його всередину.

Який светр з високим горлом краще вибрати / Колаж Олени Шевченко

Також важливо перевіряти ширину горловини – між шиєю та тканиною має залишатися простір приблизно у два пальці, або ж горло має м’яко облягати шию до її середини, але не бути надто широким і мішкуватим.

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Окрему увагу стилістка радить приділити пропорціям фігури та правильній посадці виробу. Якщо у вас об’ємні груди, широкі плечі, коротка шия або ви хочете візуально витягнути портретну зону, варто обирати моделі з горловиною до середини шиї або светр на блискавці – так образ залишається теплим, але шия не "з’їдається" і не додається зайвий об’єм.

Як правильно вибирати светр з високим горлом / Колаж Олени Шевченко

Коли светр під шию вже є в шафі, врятувати пропорції допоможуть зібране волосся, відкрите обличчя та довгий ланцюжок поверх трикотажу. Крім того, спосіб носіння безпосередньо залежить від щільності та об’єму самого светра.

Об’ємні моделі прямого вільного крою, які не звужуються внизу, стилістка рекомендує носити виключно навипуск і в жодному разі не заправляти і не одягати під піджак. Натомість тонкі светри та класичні гольфи створені саме для того, щоб заправляти їх у штани чи спідниці та використовувати як перший шар під жакети.

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Як правильно вибрати светр з високим горлом / Колаж Олени Шевченко

Під час купівлі нового светра краще робити ставку на цупку, важку тканину, прямий низ без тугої резинки та подовжений крій, уникаючи легкої повітряної синтетики й коротких широких фасонів.

А ось які моделі светрів зараз у моді, 24 Канал розповідав раніше. Обирайте свій ідеальний варіант.