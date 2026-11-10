Какая обувь на самом деле спасет ноги этой зимой: угги, мунбуты или дутики

С наступлением холодов возникает вечный женский вопрос: как согреть ноги и при этом не выглядеть так, будто вы собираетесь на Северный полюс в трех парах бабушкиных носков. Тренды последних лет предлагают три главных фаворита зимнего гардероба – классические угги, космические мунбуты и практичные дутые сапожки. Каждое из этих обувных решений имеет свой характер, интересную форму и… свои нюансы.

Рассказываем, чем отличаются эти виды обуви, какие у них преимущества и недостатки, и какую модель все-таки выбрать на зиму.

Угги (Uggs): мягкие сапоги из натуральной овчины с замшевым или кожаным верхом. Они давно прошли путь от непринужденной австралийской обуви до главного уютного мастхэва городского гардероба.



Образ с уггами на зиму / Фото из инстаграма sophieapps

Мунбуты (Moon Boots): объемные "лунные сапоги" на толстой подошве из водонепроницаемых синтетических материалов и с плотным утеплителем. Это яркий футуристический акцент, пришедший в город с горнолыжных курортов.



Зимний образ с мунбутами / Фото с Pinterest

Дутые сапожки (дутики): легкие стеганые сапоги или ботинки на мембране или нейлоне с синтетическим или комбинированным утеплителем. Их главные преимущества – практичность и защита от влаги.



С чем носить дутики зимой / Фото с Pinterest

Сравниваем плюсы и минусы

Угги обладают такими преимуществами: они очень мягкие, удобные и дышащие благодаря натуральному меху. Идеально подходят для сухого мороза, создают ощущение домашних тапочек и легко вписываются в повседневные кэжуал-образы с широкими джинсами или спортивными костюмами.

Недостатки: главный враг этой обуви – мокрый снег, лужи и реагенты. Замша быстро промокает, покрывается солевыми разводами и теряет внешний вид. Кроме того, плоская подошва не всегда подходит для длительной ходьбы без ортопедической стельки.

Преимущества мунбутов: максимально теплые (выдерживают экстремальные морозы) и абсолютно не промокают. Создают очень стильный, смелый и фактурный образ для морозных прогулок, загородных поездок или снегопадов.

Недостатки: из-за своего объема они могут казаться громоздкими в общественных местах или при вождении автомобиля. Они менее универсальны в сочетании со строгой или женственной одеждой.

Дутые сапожки обладают следующими преимуществами: это самый практичный и универсальный вариант для городской зимы с переменчивой погодой. Они легкие, не боятся луж и мокрого кашицеобразного снега, легко моются и прекрасно подходят для активного дня на ногах.

Недостатки: если выбрать дешевые синтетические модели без качественной мембраны, ноги могут потеть. С эстетической точки зрения они часто уступают замшевым уггам в вопросе "уютной роскоши".



Какую обувь выбрать на зиму / Фото из инстаграма indiaamoon

Что же лучше выбрать на зиму?

Однозначного ответа нет, ведь все зависит от вашего образа жизни и того, какая обычно бывает зима в вашем регионе. Выбирайте угги, если вы ищете максимальный комфорт для сухой морозной погоды, передвигаетесь преимущественно на машине или на короткие расстояния и цените мягкость.

Выбирайте дутики, если вам нужна одна универсальная и прочная пара на каждый день, в которой можно спокойно гулять с ребенком или собакой, не боясь луж и мокрого снега.

Выбирайте мунбуты, если вы часто выезжаете на природу, любите активный зимний отдых, долго гуляете на свежем воздухе или просто хотите сделать смелый модный акцент в гардеробе.

Идеальная формула: иметь в гардеробе сухую мягкую пару (угги) для морозных солнечных дней и практичную модель (дутики или мунбуты), которая не промокает, на случай оттепели и снежной каши. А осенью вам точно не обойтись без резиновых сапог. 24 Канал уже знает, как их стильно носить даже не в дождливую погоду.