На них стоит потратиться: 10 модных вещей на осень, которые вы будете носить не один сезон
В начале каждого сезона легко поддаться соблазну купить несколько трендовых новинок. Однако стилисты все чаще советуют делать ставку не на мимолетную моду, а на качественные вещи, которые будут оставаться актуальными долгие годы.
Если этой осенью вы планируете обновить гардероб, обратите внимание на 10 моделей, которые упомянуло в своей подборке модное издание Who What Wear. Они легко сочетаются друг с другом, не теряют актуальности из сезона в сезон и помогают создать стильный образ без лишних усилий.
Прежде всего осенний гардероб сложно представить без качественного трикотажа. Если хотите, чтобы вещь прослужила не один сезон, выбирайте модели из шерсти или кашемира. Самыми актуальными в этом году остаются свитера с V-образным вырезом и кардиганы – от классических до приталенных.
Лоферы остаются одним из самых практичных видов обуви для осени. Особое внимание в этом сезоне стоит обратить на замшевые модели шоколадных оттенков или классические варианты из гладкой черной кожи.
Если погода еще позволяет отказаться от закрытой обуви, кожаные балетки станут отличным выбором. Они выглядят изящно и легко вписываются как в деловые, так и в повседневные образы.
При этом пара качественных кожаных сапог – одна из лучших покупок на холодный сезон. Они прекрасно дополняют платья, юбки и брюки, а также обеспечивают комфорт в прохладную погоду.
Джинсы в стиле 90-х с прямыми брючинами также являются одной из самых удачных инвестиций. Они не зависят от мимолетных трендов и легко адаптируются к разным стилям – от минималистичного до классического.
Для тех, кто хочет разнообразить базовый гардероб, брюки из экокожи станут отличной альтернативой джинсам. Они придают образу фактурность и особенно стильно смотрятся в сочетании с трикотажем или классическими жакетами.
Клетчатая рубашка – еще одна универсальная вещь для межсезонья. Ее можно носить отдельно, поверх футболки или даже вместо легкой куртки в теплые осенние дни.
Хорошо скроенный черный блейзер давно стал настоящей классикой. Он придает образу элегантность и легко сочетается как с джинсами, так и с более официальными вещами.
Кожаный бомбер уже несколько сезонов не теряет популярности. Это универсальная верхняя одежда, которая легко вписывается в осенний гардероб.
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