Стилисты назвали модное сочетание цветов на осень: сделает образ модным и дорогим

Согласитесь, цвет играет решающую роль в создании гармоничного образа, а умение правильно сочетать оттенки может мгновенно вывести даже самый простой базовый гардероб на новый уровень.

Удачное цветовое сочетание делает наряд динамичным и завершенным. Ранее мы уже рассказывали, как носить красный этой осенью, а теперь модные эксперты Woman&Home предлагают попробовать еще более смелое и изысканное сочетание. Главным трендовым комбо сезона станет сочетание глубокого оливкового и насыщенного красного – от томатного до оттенков вишни.

Как правильно стилизовать оливковый и красный осенью 2026

Глубина и сдержанность землистого оливкового оттенка создают идеальный фон для страстного и теплого красного. Секрет стильного образа заключается в том, чтобы не делить наряды поровну, а использовать один из цветов в качестве базы, а другой – в качестве яркого акцента.

Если вы только начинаете экспериментировать с яркими цветами, сделайте основой наряда оливковый цвет. К платью, пальто или объемному кардигану в земляных тонах добавьте красную деталь – это может быть вишневый клатч, аккуратные балетки, шелковый платок или легкий тонкий трикотаж.



Как носить оливковый и красный осенью / фото из инстаграма

Если же хочется привлечь к себе внимание, то, наоборот, создайте монохромный красный образ (например, ярко-томатное платье или костюм) и сбалансируйте его верхней одеждой – классическим оливковым тренчем или кожаной курткой.



Красные брюки и оливковый тренч / фото из инстаграма



Красные кюлоты и оливковый укороченный тренч / фото из инстаграма

Не бойтесь выглядеть ярко. Тем более что кричащий красный всегда можно заменить благородным бордовым или винным цветом, а оливковый – темным хаки. Такое сочетание придаст образу максимальный уют и роскошь в прохладные дни.



Как сочетать оливковый, бордовый и розовый / фото из инстаграма

Если планируете обновить свой гардероб, то обращайте внимание не только на трендовые цвета, но и на модные модели одежды, которые будем носить осенью 2026 года.