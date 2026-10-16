Вещь из гардероба ученых неожиданно стала главным модным трендом 2027 года

Классический пиджак профессора стал новым трендом университетского стиля. Он вытесняет повседневную студенческую одежду в деловых образах.

В сезоне весна-лето 2027 университетский стиль выходит на совершенно новый уровень. Теперь он вдохновлен консервативным и сдержанным гардеробом преподавателей, что пишет издание Vogue. Если раньше модницы увлекались игривым стилем "преп" с теннисными юбками и вязаными жилетами, то теперь в центре внимания оказались академическая зрелость и долговечность.

Главным героем деловых и повседневных образов становится жакет классического кроя. Традиционно его шьют из твида или плотной шерсти в естественной приглушенной палитре, чаще всего – с изысканным клетчатым принтом.

Стильный пиджак на весну 2027 года

Мировые модные дома, в частности Chanel, Miu Miu, Christian Dior и Loewe, активно экспериментируют с традиционным силуэтом. Они придают жакетам акцентные плечи, приталенный крой, более легкие текстуры и светлые весенние оттенки, сохраняя при этом интеллектуальный шарм.

Стильный пиджак на весну 2027 года / Фото Pinterest

Особое внимание привлекла подиумная интерпретация от Джонатана Андерсона для Christian Dior. Дизайнер сохранил сдержанную нейтральную клетку, но заменил теплый твид на полупрозрачную легкую ткань.

С чем носить клетчатый пиджак

Классический крой и нейтральный принт делают пиджак по-настоящему универсальной инвестицией, которая легко адаптируется к любому гардеробу и гармонично подходит женщинам любого возраста.

Модный образ с клетчатым пиджаком / Фото Pinterest

Стилисты советуют попробовать несколько беспроигрышных сочетаний:

С прямыми классическими штанами или юбкой А-силуэта для создания дорогого офисного наряда.

для создания дорогого офисного наряда. С элементами вечернего стиля или шелковыми платьями для игры на контрасте фактур.

для игры на контрасте фактур. Со спортивной одеждой и кроссовками для непринужденных городских прогулок.

для непринужденных городских прогулок. В смелых комбинациях принтов. Например, клетка прекрасно сочетается с полоской, нежным горошком, геометрической абстракцией или даже анималистическим узором.

Ранее мы рассказывали, что модницы возвращают в тренд уютные вязаные вещи, которые будто бы создала бабушка.