Вещь из гардероба ученых неожиданно стала главным модным трендом 2027 года
Классический пиджак профессора стал новым трендом университетского стиля. Он вытесняет повседневную студенческую одежду в деловых образах.
В сезоне весна-лето 2027 университетский стиль выходит на совершенно новый уровень. Теперь он вдохновлен консервативным и сдержанным гардеробом преподавателей, что пишет издание Vogue. Если раньше модницы увлекались игривым стилем "преп" с теннисными юбками и вязаными жилетами, то теперь в центре внимания оказались академическая зрелость и долговечность.
Главным героем деловых и повседневных образов становится жакет классического кроя. Традиционно его шьют из твида или плотной шерсти в естественной приглушенной палитре, чаще всего – с изысканным клетчатым принтом.
Стильный пиджак на весну 2027 года
Мировые модные дома, в частности Chanel, Miu Miu, Christian Dior и Loewe, активно экспериментируют с традиционным силуэтом. Они придают жакетам акцентные плечи, приталенный крой, более легкие текстуры и светлые весенние оттенки, сохраняя при этом интеллектуальный шарм.
Особое внимание привлекла подиумная интерпретация от Джонатана Андерсона для Christian Dior. Дизайнер сохранил сдержанную нейтральную клетку, но заменил теплый твид на полупрозрачную легкую ткань.
С чем носить клетчатый пиджак
Классический крой и нейтральный принт делают пиджак по-настоящему универсальной инвестицией, которая легко адаптируется к любому гардеробу и гармонично подходит женщинам любого возраста.
Стилисты советуют попробовать несколько беспроигрышных сочетаний:
- С прямыми классическими штанами или юбкой А-силуэта для создания дорогого офисного наряда.
- С элементами вечернего стиля или шелковыми платьями для игры на контрасте фактур.
- Со спортивной одеждой и кроссовками для непринужденных городских прогулок.
- В смелых комбинациях принтов. Например, клетка прекрасно сочетается с полоской, нежным горошком, геометрической абстракцией или даже анималистическим узором.
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