Главная альтернатива френчу: новый уютный маникюр покоряет мир красоты этой осенью

В тренды этой осени вошел новый дизайн для коротких ногтей. Специалисты по красоте предлагают выбрать уютный пижамный маникюр вместо традиционного френча.

Как сообщает популярное модное издание InStyle, главным хитом осеннего маникюра 2026 года становятся изящные Pyjama Nails. Этот стильный дизайн сочетает в себе теплую палитру и тонкие полоски, вдохновленные фактурами классических шелковых или фланелевых мужских пижам.

Модный маникюр на осень 2026

Он выглядит довольно свежо, сдержанно и в то же время самобытно. По словам редакторов издания, пижамный дизайн ногтей стал изысканной альтернативой привычному французскому маникюру.

Пижамный маникюр – какой дизайн ногтей сделать осенью / Фото Pinterest

Что интересно, пижамный маникюр уверенно вытесняет и игривый горошек благодаря своей удивительной практичности. Комбинация глубоких винных, темно-синих, белых, терракотовых или горчичных оттенков безупречно сочетается с уютным трикотажем и структурированными пальто.

К тому же изящные вертикальные линии визуально удлиняют ногтевую пластину, что делает этот тренд настоящей находкой для обладательниц натуральных коротких ногтей.

Модный пастельный маникюр на осень / Фото Pinterest

Чтобы повторить этот эстетичный маникюр дома, понадобятся базовое и топовое покрытие, несколько лаков любимых цветов и очень тонкая кисточка. Создать эффектный дизайн самостоятельно поможет простая последовательность действий:

Подготовьте ногти, придайте им желаемую форму, аккуратно отодвиньте кутикулу и нанесите защитную базу.

Начните с самого светлого оттенка узора, нанесите его тонким равномерным слоем и дайте полностью высохнуть.

Тонкой кисточкой аккуратно нанесите более широкие полоски контрастного цвета и тщательно просушите каждый слой лака.

Добавьте самые тонкие графические линии темным оттенком, регулярно очищая кисточку жидкостью для снятия лака, чтобы обеспечить безупречную четкость.

Закрепите результат глянцевым топом, который сгладит переходы между полосками и обеспечит безупречную стойкость.

Какой маникюр сделать осенью / Фото Pinterest

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