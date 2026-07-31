6 советов от Андре Тана, которые помогут правильно подобрать украшения к любому вырезу

Даже самое роскошное колье или самое красивое платье теряют свою магию, если ювелирные акценты не гармонируют с линией выреза. Украинский дизайнер Андре Тан поделился простыми и понятными советами, которые помогут всегда безошибочно подбирать украшения и создавать целостный гармоничный образ.

Модельер опубликовал эти лайфхаки в своем инстаграме. Подробнее об этом – в нашем материале.

Как подобрать украшения под вырез одежды

Платья и топы с открытыми плечами красиво подчеркивают ключицы и линию шеи. Дизайнер советует сделать акцент именно на этой зоне, выбирая подвески средней длины или массивные акцентные серьги.

Украшения под топ с открытыми плечами / Фото Pinterest

Для квадратного выреза с его четкой геометрией стоит выбирать украшения, которые мягко поддерживают форму. Так, идеально подойдет круглый чокер средней ширины или комбинация круглого колье с более длинной подвеской.

Какое украшение выбрать к квадратному вырезу / Фото Pinterest

V-образный вырез визуально вытягивает силуэт, поэтому аксессуары должны усиливать этот эффект. Андре Тан советует сочетать такой крой с короткими округлыми колье или делать ставку на большие выразительные серьги.

V-образный вырез – какое украшение подойдет / Фото Pinterest

В случае с круглым вырезом ювелирный акцент должен добавлять образу вертикали. Лучшим выбором станут V-образные подвески или жемчужное колье средней длины.

Стильное украшение под круглый вырез / Фото Pinterest

Если вы выбираете гольф или свитер с высоким воротником, когда зона шеи полностью закрыта, акцент стоит смещать ниже. Для этого прекрасно подойдут длинные подвески, а также массивные или удлиненные серьги.

Идеальное украшение под высокий воротник / Фото Pinterest

Вырез "лодочка" визуально расширяет линию плеч, поэтому украшения должны удлинять силуэт. К такому наряду подойдут изысканные колье и длинные подвески, особенно с массивными кулонами.

Какие украшения носить летом / Фото Pinterest

Помимо сережек, колье и браслетов, есть еще одно украшение, что стоит успеть надеть до конца лета.