Секрет идеального образа из любых вещей: как работает правило трех цветов

В погоне за горячими трендами мы часто сталкиваемся с вечной проблемой: шкаф полон вещей, а надеть нечего. Дело в том, что часто детали из шкафа просто не совмещаются между собой. Но чтобы составить действительно стильный и модный образ, вовсе не обязательно иметь диплом стилиста.

Вам достаточно знать, как работает золотой алгоритм, которым давно пользуются фэшн-редакторы, звезды и стилисты – правило трех цветов. Как пишет Vogue PL, он помогает легко покорить даже самые смелые оттенки и лишает образ ощущения случайности.

Что такое правило трех цветов?

Суть этого приема проста: вы строите свой лук вокруг трех оттенков, где каждый выполняет четкую роль и занимает свою пропорцию (60% – 30% – 10%):

базовый цвет (60%) – задает общий тон и характер. Это основа вашего наряда (пальто, костюм, платье или основной верх с низом);

дополнительный цвет (30%) – создает глубину, гармонично контрастирует с основой и подчеркивает ее (например, рубашка, свитер или юбка);

акцентный цвет (10%) – тот самый сочный штрих или вишенка на торте. Обычно это аксессуары: обувь, сумка, ремень или выразительные украшения.



Как работает правило трех цветов в одежде / фото с инстаграма Блэр Эди

Модные цветовые комбинации 2026 для ваших образов:

небесно-голубой + глубокий шоколадный + сочный красный (идеальное сочетание денима или рубашки с коричневой базой и акцентными красными мюлями или сумочкой);

элегантный беж + базовый черный + насыщенный burgund (благородная классика, где глубокий винный акцент придает образу особой элегантности);

нежно-розовый+сдержанный серый+оливковый (свежее и незаезженное сочетание для уютных осенних аутфитов).

Для создания модных осенних образов вам также понадобится трендовая гамма оттенков, на которую делают ставки стилисты в этом году.