Румянец в стиле аниме – Doja Cat продемонстрировала самый милый макияжный тренд осени

Мировые знаменитости все чаще черпают вдохновение в японской поп-культуре – среди ее поклонниц – Ариана Гранде, Меган Ти Сталлион и Doja Cat. Свой 31-й день рождения последняя отпраздновала в стиле персонажей Sanrio (создателей легендарной Hello Kitty).

Певица надела пушистый костюмчик с ушками, но больше всего внимания привлек ее необычный макияж в стиле кавай. Об этом сообщило издание Harper's Bazaar. Doja Cat сделала игривый макияж с румянами в стиле аниме.

Суть этого макияжа заключается в особой технике нанесения румян: насыщенный розовый пигмент густо наносят на "яблочки" щек и растушевывают по переносице, создавая почти незаметную единую линию. И обязательно этот макияж дополняют тонкими розовыми штрихами на щечках – любимым художественным приемом из манги и аниме, которым традиционно изображают застенчивость, смущение или восторг героев.

Кукольный эффект Doja Cat закрепили остальными деталями: румянец гармонично сочетали с нежно-розовыми тенями и глянцем на губах. А выразительности взгляду добавили сияющие акценты во внутренних уголках глаз и густо накрашенные угольно-черные ресницы.

Тем временем певица Ариана Гранде сменила имидж. Ее новая прическа, вдохновленная образом Бетти Буп – героини американских мультфильмов 1930-х годов.