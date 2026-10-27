Рум'янець у стилі аніме – Doja Cat показала наймиліший тренд макіяжу осені

Співачка одягнула пухнастий костюмчик з вушками, але найбільше уваги привернув її незвичний макіяж у стилі каваї. Про це написало видання Harper's Bazaar. Doja Cat зробила грайливий мейкап з рум'янцем у стилі аніме.

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Суть цього макіяжу полягає в особливій техніці нанесення рум'ян: насичений рожевий пігмент густо кладуть на "яблучка" щік і розтушовують через спинку носа, створюючи майже непомітну єдину лінію. І обов'язково цей макіяж доповнюють тонкими рожевими штрихами на щічках – улюбленим художнім прийомом з манґи та аніме, яким традиційно зображують сором'язливість, збентеження або захоплення героїв.

Ляльковий ефект Doja Cat закріпили рештою деталей: рум'янець гармонійно поєднали з ніжно-рожевими тінями та глянцем на губах. А виразності погляду додали сяйливі акценти у внутрішніх куточках очей і густо нафарбовані вугільно-чорні вії.

Тим часом співачка Аріана Гранде змінила імідж. Її нова зачіска натхненна образом Бетті Буп – героїні американських мультфільмів 1930-х років.