Противоречивый тренд, который вам понравится: все модницы носят эту обувь с летней одеждой

Пока у большинства женщин закрытая обувь дожидается своего часа в шкафу, модные блогерки уже сейчас выбирают массивные кожаные сапоги вместо легких босоножек. Этот противоречивый тренд внезапно покорил летние улицы и стал главным стилистическим приемом конца сезона.

Массивные сапоги окончательно вытеснили привычные кроссовки из гардеробов модниц, пишет Vogue. Многие подбирают свои наряды именно под эту обувь, оставляя остальную часть образа максимально легкой. К тому же в конце лета, когда погода становится переменчивой и непредсказуемой, такое сочетание превращается в настоящую стилистическую и функциональную находку.

Как сочетать сапоги с летним гардеробом

Секрет успеха этого тренда заключается в игре контрастов – сочетании тяжелой обуви с легкими тканями. Вот несколько проверенных комбинаций:

с воздушными платьями и юбками. Самый изысканный контраст создает легкий сарафан в дуэте с ковбойскими сапогами или грубыми байкерскими сапогами;

с шелковыми юбками-миди. Юбки свободного кроя из шелка или вискозы выглядят максимально современно, если вместо каблуков дополнить их массивными сапогами с грубой подошвой;



Как носить сапоги с юбкой и футболкой летом / фото из инстаграма

с бермудами. Сапоги вызуально удлиняют силуэт и добавляют стильный акцент, если носить их с открытыми ногами – например, с короткими джинсовыми юбками или укороченными шортами-бермудами;

со светлым денимом и базовыми топами. Это своего рода образ из гардероба Дуа Липы – байкерские сапоги, светлые широкие джинсы и лаконичная майка или футболка.



Как носить сапоги летом / фото из инстаграма

Сапоги не только делают походку более уверенной и выразительной, но и придают городскому образу нужную фактурность. Это идеальный способ плавно перейти от летнего стиля к осеннему, не отказываясь от любимой легкой одежды.



Стильный летний образ с грубыми сапогами / фото из инстаграма



Джинсовый комбинезон и сапоги-казаки / фото из инстаграма



Ковбойские сапоги с летним платьем / фото из инстаграма

И из летнего гардероба тоже не стоит все прятать на верхнюю полку шкафа, ведь некоторые из этих вещей еще будут актуальны осенью.