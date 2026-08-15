Грубі чоботи остаточно витіснили звичні кросівки з гардеробів модниць, пише Vogue. Багато хто будує свої аутфіти саме під це взуття, залишаючи решту образу максимально легкою. До того ж наприкінці літа, коли погода стає мінливою та непередбачуваною, таке поєднання перетворюється на справжню стилістичну та функціональну знахідку.

Як поєднувати чоботи з літнім гардеробом

Секрет успіху цього тренду полягає в грі контрастів – поєднанні важкого взуття з легкими тканинами. Ось кілька перевірених комбінацій:

з невагомими сукнями та спідницями. Найвишуканіший контраст створює легкий сарафан у дуеті з ковбойками чи грубими байкерськими чоботами;

із шовковими мідіспідницями. Спідниці вильного крою з шовку чи віскози мають максимально сучасний вигляд, якщо замість підборів доповнити їх масивними чоботами з грубою підошвою;



Як носити чоботи зі спідницею та футболкою влітку / фото з інстаграму

з бермудами. Чоботи візуально видовжують силует і додають стильного акценту, якщо носити їх із відкритими ногами – наприклад, з короткими джинсовими спідницями чи укороченими шортами-бермудами;

зі світлим денімом та базовими топами. Це такий собі образ з гардероба Дуа Ліпи – байкерські чоботи, світлі широкі джинси та лаконічна майка або футболка.



Як носити чоботи влітку / фото з інстаграму

Чоботи не лише роблять ходу більш упевненою та виразною, а й додають міському образу потрібної фактурності. Це ідеальний спосіб плавно перейти з літнього стилю в осінній, не відмовляючись від улюбленого легкого одягу.



Стильній літній образ з грубими чоботами / фото з інстаграму



Джинсовий комбінезон та чоботи-козаки / фото з інстаграму



Ковбойські чоботи з літньою сукнею / фото з інстаграму

І з літнього одягу також не варто усе ховати на верхню полицю шафи, бо деякі з цих речей ще будуть актуальні восени.