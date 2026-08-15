Массивные сапоги окончательно вытеснили привычные кроссовки из гардеробов модниц, пишет Vogue. Многие подбирают свои наряды именно под эту обувь, оставляя остальную часть образа максимально легкой. К тому же в конце лета, когда погода становится переменчивой и непредсказуемой, такое сочетание превращается в настоящую стилистическую и функциональную находку.

Как сочетать сапоги с летним гардеробом

Секрет успеха этого тренда заключается в игре контрастов – сочетании тяжелой обуви с легкими тканями. Вот несколько проверенных комбинаций:

с воздушными платьями и юбками. Самый изысканный контраст создает легкий сарафан в дуэте с ковбойскими сапогами или грубыми байкерскими сапогами;

с шелковыми юбками-миди. Юбки свободного кроя из шелка или вискозы выглядят максимально современно, если вместо каблуков дополнить их массивными сапогами с грубой подошвой;



Как носить сапоги с юбкой и футболкой летом / фото из инстаграма

с бермудами. Сапоги вызуально удлиняют силуэт и добавляют стильный акцент, если носить их с открытыми ногами – например, с короткими джинсовыми юбками или укороченными шортами-бермудами;

со светлым денимом и базовыми топами. Это своего рода образ из гардероба Дуа Липы – байкерские сапоги, светлые широкие джинсы и лаконичная майка или футболка.



Как носить сапоги летом / фото из инстаграма

Сапоги не только делают походку более уверенной и выразительной, но и придают городскому образу нужную фактурность. Это идеальный способ плавно перейти от летнего стиля к осеннему, не отказываясь от любимой легкой одежды.



Стильный летний образ с грубыми сапогами / фото из инстаграма



Джинсовый комбинезон и сапоги-казаки / фото из инстаграма



Ковбойские сапоги с летним платьем / фото из инстаграма

И из летнего гардероба тоже не стоит все прятать на верхнюю полку шкафа, ведь некоторые из этих вещей еще будут актуальны осенью.