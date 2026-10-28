Стильная альтернатива каблукам: какую удобную обувь стилисты советуют носить осенью

Этой осенью на мировые подиумы вернулись сапоги на танкетке. Они позволяют сохранить желаемый рост, не утомляя ноги при ходьбе.

Как сообщает издание Cosmopolitan, главной альтернативой неудобным туфлям на шпильке станут сапоги на выразительной танкетке. На показах сезона FW'26 бренд Blumarine продемонстрировал эту стильную модель как гармоничное продолжение тренда на скульптурные линии.

Модная обувь на осень 2026

Тренд на массивную танкетку запустил бренд Balmain, когда вывел на подиум высокие сапоги и ботильоны с хищными принтами. Цельная подошва равномерно распределяет вес тела, снимает напряжение со стоп и гарантирует превосходную устойчивость в течение всего дня.

Фэшн-блогеры уже активно носят такую обувь в повседневных образах. Эти сапоги идеально подходят к прямым джинсам и объемным свитерам. Также они гармонично дополняют трикотажные платья, классические пальто и фактурные юбки-миди.

Модные сапоги на танкетке / Фото из инстаграма wzuvaika

Массивная танкетка сразу привлекает внимание и легко превращает самый простой базовый гардероб в стильный современный "лук".

С чем носить сапоги на танкетке осенью / Фото из инстаграма harabet.shoes.ua

Помимо сапог, особенно популярными среди модниц стали кроссовки Salomon. Девушки сочетают их с джинсами, спортивными костюмами и даже юбками.