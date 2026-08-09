Сказочный этно-шик: Саша Зарицкая показала смелый образ на фестивале "Вирій"

В столице проходит масштабный этнофестиваль "Вирій", который собрал немало украинских звезд, инфлюенсеров и ценителей современной украинской культуры. Гости мероприятия окунулись в волшебную атмосферу и продемонстрировали образы, вдохновленные национальными мотивами, мифологией и современным стритстайлом.

Настоящей звездой мероприятия стала солистка группы KAZKA Саша Зарицкая. Фестиваль предполагал яркий этно-дрес-код с элементами бохо и фольклора: посетители выбирали легкие платья с кружевом, соломенные шляпы, наряды с бахромой, венки и вышиванки. Зарицкая удачно интерпретировала этот дресс-код, создав эффектный и современный наряд с легким мистическим оттенком. Свой образ она показала в инстаграме.

Певица появилась на локации в полупрозрачной блузке насыщенного оливково-зеленого оттенка, украшенной объемными воланами и рюшами. Верх дополнял оригинальный черный корсетный пояс с подвязками, который придавал образу графичности и подчеркивал силуэт.



Образ Саши Зарицкой на фестивале "Вирій" / фото из инстаграма

Для нижней части образа Саша выбрала элегантную черную макси-юбку с высоким боковым разрезом, открывавшим ноги при ходьбе. Свой фестивальный лук артистка дополнила массивной цепочкой на шее, массивными серьгами и черными замшевыми сапогами.



Саша Зарицкая в зеленой кофточке в стиле бохо / фото из инстаграма

Зарицкая поделилась атмосферой праздника в своих соцсетях, отметив, что день казался сладким сном о мирных временах. На фотографиях исполнительница позирует среди соломенных тюков и арт-объектов, а также искренне обнимается и веселится с ведущей Машей Ефросининой, которая также посетила мероприятие в нежной молочно-белой юбке и бежевом топе.



Саша Зарицкая и Маша Ефросинина / фото из инстаграма

Образ Саши Зарицкой можно стилизовать немного по-другому, заменив зеленую кофту модным топом из нулевых.