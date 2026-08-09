Справжньою зірочкою події стала солістка гурту KAZKA Саша Заріцька. Фестиваль передбачав виразний етнодрес-код із елементами бохо та фольклору: відвідувачі обирали легкі сукні з мереживом, солом’яні капелюхи, вбрання з торочками, вінки та вишиванки. Заріцька вдало інтерпретувала цей код, створивши ефектний і сучасний аутфіт із легким містичним флером. Свій лук вона засвітила в інстаграмі.

Співачка з'явилася на локації у напівпрозорій блузі насиченого оливково-зеленого відтінку, прикрашеній об'ємними воланами та рюшами. Верх доповнював оригінальний чорний корсетний пояс із підв'язками, який додавав графічності й підкреслював силует.



Образ Саші Заріцької на фестивалі "Вирій" / фото з інстаграму

Для нижньої частини образу Саша обрала елегантну чорну максиспідницю з високим бічним розрізом, що відкривав ноги під час ходьби. Свій фестивальний лук артистка доповнила масивним ланцюжком на шиї, масивними сережками та чорними замшевими чоботами.



Саша Заріцька у зеленій кофтинці у бохо стилі / фото з інстаграму

Заріцька поділилася атмосферою свята у своїх соцмережах, зазначивши, що день відчувався як солодкий сон про мирні часи. На світлинах виконавиця позує серед солом'яних тюків та артоб'єктів, а також щиро обіймається й розважається з ведучою Машею Єфросиніною, яка також відвідала захід у ніжній молочно-білій спідниці та бежевому топі.



Саша Заріцька та Маша Єфросиніна / фото з інстаграму

Образ Саші Заріцькою можна стилізувати трохи по-іншому, замінивши зелену кофтину модним топом з нульових.