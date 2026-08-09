Справжньою зірочкою події стала солістка гурту KAZKA Саша Заріцька. Фестиваль передбачав виразний етнодрес-код із елементами бохо та фольклору: відвідувачі обирали легкі сукні з мереживом, солом’яні капелюхи, вбрання з торочками, вінки та вишиванки. Заріцька вдало інтерпретувала цей код, створивши ефектний і сучасний аутфіт із легким містичним флером. Свій лук вона засвітила в інстаграмі.
Співачка з'явилася на локації у напівпрозорій блузі насиченого оливково-зеленого відтінку, прикрашеній об'ємними воланами та рюшами. Верх доповнював оригінальний чорний корсетний пояс із підв'язками, який додавав графічності й підкреслював силует.
Образ Саші Заріцької на фестивалі "Вирій" / фото з інстаграму
Для нижньої частини образу Саша обрала елегантну чорну максиспідницю з високим бічним розрізом, що відкривав ноги під час ходьби. Свій фестивальний лук артистка доповнила масивним ланцюжком на шиї, масивними сережками та чорними замшевими чоботами.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Саша Заріцька у зеленій кофтинці у бохо стилі / фото з інстаграму
Заріцька поділилася атмосферою свята у своїх соцмережах, зазначивши, що день відчувався як солодкий сон про мирні часи. На світлинах виконавиця позує серед солом'яних тюків та артоб'єктів, а також щиро обіймається й розважається з ведучою Машею Єфросиніною, яка також відвідала захід у ніжній молочно-білій спідниці та бежевому топі.
Саша Заріцька та Маша Єфросиніна / фото з інстаграму
Образ Саші Заріцькою можна стилізувати трохи по-іншому, замінивши зелену кофтину модним топом з нульових.