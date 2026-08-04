В шелковом платье и с 8-каратным бриллиантом от мужа: Гомес продемонстрировала идеальный летний образ

В жаркую погоду хочется выглядеть стильно, но при этом чувствовать себя комфортно. Селена Гомес в очередной раз показала, что легкое платье и удачно подобранные аксессуары могут стать идеальным сочетанием.

Певица появилась на вечеринке в Лондоне, посвященной презентации ее нового парфюма Rare Beginnings Eau de Parfum. Свежие фото с мероприятия появились на странице фотографа Michaela Tornaritis в инстаграме .

Мероприятие прошло под открытым небом в атмосфере классического садового приема, поэтому Селена Гомес выбрала легкий и очень женственный образ. Артистка надела длинное шелковое платье-комбинацию с опущенными плечами и кружевными деталями. Образ создала ее многолетняя стилистка Эрин Уолш.

Особое внимание привлекло украшение на руке певицы – роскошное кольцо с 8-каратным бриллиантом огранки "маркиз", которое ей подарил супруг Бенни Бланко. Об этом, в частности, написало издание InStyle. Также Гомес дополнила образ серебряными серьгами и белыми туфлями на каблуке с сеткой и бантом.

Не менее эффектно выглядел и макияж. Визажист Ханг Ваннго создал певице нежный образ в розовых оттенках с румянцем, бронзовыми тенями и выразительными ресницами.

Волосы Селены стилист по прическам Даиручи уложил в легкие волны с пробором посередине, что удачно завершило летний образ.

Селена Гомес на вечеринке в Лондоне. Для просмотра фото листайте вправо:

Своим выходом Селена Гомес еще раз доказала, что даже в жару можно выглядеть элегантно и женственно и при этом чувствовать себя комфортно.

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