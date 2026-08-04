Співачка з'явилася на вечірці в Лондоні, присвяченій презентації її нового парфуму Rare Beginnings Eau de Parfum. Свіжі фото з події з'явилися на інстаграм-сторінці фотографки Michaela Tornaritis.

Захід відбувся просто неба в атмосфері класичного садового прийому, тому Селена Гомес обрала легкий і дуже жіночний образ. Артистка одягла довгу шовкову сукню-комбінацію зі спущеними плечима та мереживними деталями. Образ для неї створила її багаторічна стилістка Ерін Волш.

Особливу увагу привернула прикраса на руці співачки – розкішна обручка з 8-каратним діамантом огранювання "маркіз", яку їй подарував чоловік Бенні Бланко. Про це, зокрема, написало видання InStyle. Також Гомес доповнила образ срібними сережками та білими туфлями на підборах із сіткою та бантом.

Не менш ефектний вигляд мав і макіяж. Візажист Ханг Ваннго зробив співачці ніжний образ у рожевих відтінках із рум'янцем, бронзовими тінями та виразними віями.

Волосся Селени стилістк із зачісок Даїручі вклав у легкі хвилі з проділом посередині, що вдало завершило літній образ.

Селена Гомес на вечірці в Лондоні. Для перегляду фото гортайте праворуч:

Своїм виходом Селена Гомес ще раз довела, що навіть у спеку можна мати елегантний та жіночний вигляд і водночас почуватися комфортно.

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