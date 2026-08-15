Эффект дорогого образа: стилистка поделилась простым секретом для создания стильного осеннего гардероба

Со сменой сезонов у нас каждый год возникает желание пересмотреть свой гардероб в поисках универсальных стилевых решений. Чтобы выглядеть современно, вовсе не обязательно мчаться в торговый центр за последними модными вещами.

Украинская дизайнерка и стилистка Галина Денисюк убеждена, что главным стилистическим трендом этой осени станет принцип осознанной элегантности. Вместо кричащих логотипов или сложных фасонов на первый план выходит правильная посадка одежды по фигуре и ставка на вневременные силуэты. Именно этот прием позволяет составить дорогой, гармоничный и модный наряд из самых простых базовых элементов.



Стилистка Галина Денисюк дала советы на осень / фото из инстаграма

Образы на осень: осознанная элегантность и идеальная посадка

По словам Галины, современная мода окончательно отходит от показной демонстративности в пользу лаконичности. Главный акцент смещается с брендовых этикеток на то, как именно вещь сидит на человеке и с чем она сочетается.

Мы постепенно отходим от моды ради моды и переходим к вещам, которые выглядят дорого не благодаря бренду, а благодаря качеству, крою и умению их стилизовать. Этой осенью дизайнеры делают ставку на вневременные силуэты, благородные ткани, сдержанные цвета и многослойность,

– подчеркивает экспертка.



Как стильно одеваться осенью / фото из инстаграма

Стилистка отмечает, что слишком узкая или, наоборот, неудачно подобранная по размеру одежда оверсайз способна полностью испортить впечатление от образа, независимо от стоимости самих вещей. Галина советует делать ставку на текстуры, сдержанность, простые формы, баланс. Именно это и называется осознанной элегантностью.



Стильный лаконичный образ с юбкой / фото из инстаграма

5 практических советов для создания безупречного осеннего лука

Чтобы ваша осенняя капсула соответствовала концепции осознанной элегантности и всегда выглядела выигрышно, стоит придерживаться нескольких простых стилистических правил:

выбирайте свободный, но структурированный крой. Вместо ультраобтягивающих фасонов отдавайте предпочтение широким или прямым брюкам, жакетам с выразительной линией плеч, удлиненным жилетам и юбкам длины миди;

делайте ставку на благородную фактуру. Не требуют дополнительного декора вещи из замши, шерсти, кашемира, гладкой кожи, костюмных тканей и плотного трикотажа. Они придают глубину даже самому простому комплекту;

опирайтесь на натуральную палитру. Вместо кислотных или слишком пестрых принтов выбирайте глубокие и спокойные оттенки: шоколадный, бордовый, оливковый, графитовый, карамельный, сливочный или темно-синий;

используйте принцип "меньше, но лучше". Настоящий стиль заключается не в количестве покупок, а в умении расставлять акценты с помощью обуви, качественного ремня или аксессуаров.

Самые стильные женщины – не те, кто надевает все модное сразу, а те, кто умеет выбирать только то, что подходит именно им,

– подытожила стилистка.

Кстати, в этом вам поможет метод 7 баллов, с помощью которого вы легко создадите образ в стиле осознанной элегантности.