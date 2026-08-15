Українська дизайнерка та стилістка Галина Денисюк переконана, що головним стилістичним ходом цієї осені стане принцип усвідомленої елегантності. Замість кричущих логотипів чи складних фасонів на перший план виходить правильна посадка одягу по фігурі та ставка на позачасові силуети. Саме цей трюк дозволяє зібрати дорогий, гармонійний і трендовий аутфіт із найпростіших базових елементів.



Стилістка Галина Денисюк дала поради на осінь / фото з інстаграму

Образи на осінь: усвідомлена елегантність та ідеальна посадка

За словами Галини, сучасна мода остаточно відходить від показової демонстративності на користь лаконічності. Головний фокус зміщується з брендових етикеток на те, як саме річ сидить на людині та з чим вона комбінується.

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Ми поступово відходимо від моди заради моди й переходимо до речей, які мають дорогий вигляд не через бренд, а завдяки якості, крою та вмінню їх стилізувати. Цієї осені дизайнери роблять ставку на позачасові силуети, благородні тканини, стримані кольори та багатошаровість,

– підкреслює експертка.



Як стильно одягатися восени / фото з інстаграму

Стилістка зазначає, що занадто тісний або, навпаки, невдало підібраний за розміром оверсайз здатний повністю зіпсувати враження від образу, незалежно від вартості самих речей. Галина радить робити ставку на текстури, стриманість, прості форми, баланс. Саме це і називається усвідомленою елегантністю.



Стильний лаконічний образ зі спідницею / фото з інстаграму

5 практичних порад для створення бездоганного осіннього лука

Щоб ваша осіння капсула відповідала концепції усвідомленої елегантності й завжди мала виграшний вигляд, варто дотримуватися кількох простих стилістичних правил:

обирайте вільний, але структурований крій. Замість ультраобтислих фасонів віддавайте перевагу широким чи прямим штанами, жакетам з виразною лінією плечей, подовженим жилетам і спідницям довжини міді;

зробіть ставку на шляхетну фактуру. Не потребують додаткового декору речі із замші, шерсті, кашеміру, гладкої шкіри, костюмних тканин та щільного трикотажу. Вони додають глибини навіть найпростішому комплекту;

спирайтеся на природну палітру. Замість кислотних чи надто строкатих принтів обирайте глибокі та спокійні відтінки: шоколадний, бордовий, оливковий, графітовий, карамельний, вершковий чи темно-синій;

використовуйте принцип "менше, але краще". Справжній стиль полягає не в кількості шопінгу, а у вмінні розставляти акценти за допомогою взуття, якісного ременя чи аксесуарів.

Найстильніші жінки – це не ті, хто вдягнув усе модне одразу, а ті, хто вміє обирати лише те, що підходить саме їм,

– підсумувала стилістка.

До речі, у цьому вам допоможе метод 7 балів, з яким ви легко складете образ у стилі усвідомленої елегантності.