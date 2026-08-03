Минимум усилий, максимум стиля: названа главная стрижка осени, не требующая укладки

Сегодня все больше женщин ищут варианты стрижек, которые выглядят стильно, но не требуют ежедневной многочасовой укладки. Кроме того, растет спрос на прически, не требующие ежемесячных посещений парикмахера для поддержания формы.

Такая стрижка найдена! Главным трендом этой осени станет стрижка "бой-боб" (boy bob), пишет Vogue. Это короткая, намеренно растрепанная прическа с андрогинным характером, которая требует минимума усилий в уходе. Она обычно немного короче классического боба и отличается легкой небрежностью.

Главным ориентиром для этого образа стилисты называют фирменную прическу Ника Картера из группы Backstreet Boys в 90-х – с характерным пробором посередине и прядями, спадающими на лицо.

Ник Картер со стрижкой бой-боб: смотрите фото

Чтобы получить именно такой результат, стоит учесть несколько советов от экспертов:

длина: оптимально, когда волосы заканчиваются между нижней мочкой уха и подбородком, но не опускаются ниже линии челюсти. Хотя возможны вариации в зависимости от вашего типа лица;

стрижка: сзади и по бокам волосы стригут ровно, а спереди пряди могут мягко обрамлять лицо;



Женская стрижка бой-боб / фото из инстаграма

пробор: классический бой-боб носят с пробором посередине или слегка смещенным вбок, однако линия не должна быть строгой – прическа должна выглядеть так, будто вы просто провели рукой по волосам;

укладка: главное преимущество стрижки – естественная текстура. Стилисты советуют просто вымыть голову и дать волосам высохнуть естественным образом, при необходимости использовав немного спрея для текстурирования или крема.



Как выглядит стрижка бой-боб / фото из инстаграма

Как делают стрижку бой-боб: смотрите видео

У бой-боба есть одно огромное преимущество – стрижка одинаково хорошо смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. А главное, когда пряди отрастают, прическа не теряет своей формы и остается такой же непринужденно-стильной.

Такая же стрижка, не требующая укладки – пикси с андеркатом. Ее обожают звезды за простоту и стиль.