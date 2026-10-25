Не придется жертвовать длиной: 7 идей стрижек для длинных волос
Длинные волосы открывают множество возможностей для укладки, поэтому многие не спешат расставаться с длиной. Однако из-за веса прядей волосы могут терять объем, особенно на кончиках и у корней. Это затрудняет создание пышной прически, особенно если волосы тонкие.
Спреи для текстуры и средства для придания объема могут улучшить ситуацию, однако иногда для достижения желаемого результата стоит начать со стрижки. Ведь длинные волосы тоже могут быть легкими, объемными и подвижными. Издание Who What Wear собрало семь идей стрижек, которые помогут сохранить длину и одновременно сделать прическу более пышной.
7 стрижек для длинных волос, которые не уменьшат их длину
Стрижка "Бабочка"
Ее особенность заключается в сочетании прядей разной длины: самые короткие обрамляют лицо, а остальные плавно переходят в длинные волосы. Благодаря этому прическа выглядит многослойной, а у лица и на макушке появляется больше объема. Подобную стрижку носит певица Сабрина Карпентер.
Длинные слои
Если хочется сохранить длину, но сделать волосы визуально более пышными, стоит обратить внимание на многослойную стрижку. Парикмахер подстригает отдельные пряди так, чтобы они плавно переходили одна в другую. Это придает прическе форму и динамичность, не создавая резких перепадов длины.
Важно, чтобы слои не были слишком короткими и заметными, особенно если волосы тонкие. Тогда они будут выглядеть ухоженными и не будут казаться более редкими на кончиках.
Челка
Чтобы освежить длинную прическу, не обязательно укорачивать все волосы. Достаточно добавить челку, которая изменит пропорции образа и привлечет внимание к лицу. Например, можно выбрать прямую челку или более мягкий вариант, который плавно переходит в более длинные пряди. Особенно популярным остается челка-шторка, разделенная посередине. Она гармонично сочетается с длинными слоями и помогает сделать прическу более выразительной.
Пряди, что обрамляют лицо
Иногда, чтобы изменить прическу, достаточно подстричь несколько прядей у лица. Они помогают создать плавный переход от более коротких передних прядей к основной длине волос. Такой вариант придает прическе динамичность и делает ее более интересной даже без сложной укладки. Пряди можно укладывать внутрь или наружу с помощью фена и круглой щетки. А если хочется большего объема, стоит приподнять волосы у корней во время сушки.
Романтическая стрижка "Шегги"
Стрижка "шегги" отличается многослойностью, текстурными прядями и слегка небрежной укладкой. В отличие от классических ровных стрижек, она создает ощущение легкости и естественного движения волос. Особенно гармонично такой вариант смотрится на волнистых или кудрявых волосах, ведь помогает подчеркнуть их естественную текстуру. Чтобы сохранить длину, можно попросить парикмахера сделать больше слоев на макушке и оставить длинные пряди возле лица. Дополнить прическу можно челкой-шторкой.
V-образная стрижка
В этом случае пряди по бокам подстригают под углом к центру, а самая длинная часть остается посередине спины. В результате кончики образуют силуэт буквы V. Такой срез помогает убрать лишний вес по бокам и делает контур прически более выразительным. При этом основная длина сохраняется, поэтому не придется отказываться от любимых причесок с распущенными волосами.
Стрижка с внутренними слоями
Для тех, кто хочет придать волосам подвижность, но не любит заметных слоев, подойдет стрижка с внутренней градуировкой. При ней парикмахер убирает часть веса с внутренних прядей, оставляя внешний контур относительно ровным. Благодаря этому волосы становятся легче, лучше двигаются при укладке и не выглядят такими тяжелыми.
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