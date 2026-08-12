Без сложного дизайна: какой маникюр Джорджина Родригес выбрала для свадьбы с Роналду

11 августа Криштиану Роналду и Джорджина Родригес опубликовали совместное фото, которым подтвердили, что официально стали мужем и женой.

На снимке, появившемся в инстаграме, можно рассмотреть не только обручальные кольца супругов, но и маникюр невесты.

Для свадьбы Джорджина выбрала полупрозрачное молочное покрытие. Ее ногти средней длины и имеют мягкую миндалевидную форму, а нежный бело-розовый оттенок выглядит максимально естественно.

Свадебный маникюр Джорджины Родригес / Фото из инстаграма спортсмена

Такой маникюр прекрасно подходит для свадьбы, ведь он не привлекает лишнего внимания и легко сочетается практически с любым образом. К тому же молочный маникюр не теряет актуальности даже после свадьбы.

Кстати, если вы готовитесь к собственной свадьбе, о маникюре лучше позаботиться заранее. Например, если не планируете наращивание, начните отращивать ногти еще до торжества. А перед экспериментами с новым дизайном, цветом или мастером стоит сделать пробный маникюр – так же, как пробный макияж или прическу. Это поможет понять, действительно ли вам нравится результат и подходит ли он к свадебному платью.

Добавим, что классический молочный маникюр – далеко не единственный вариант для невесты. Ранее мы уже рассказывали о 8 идеях модного свадебного маникюра, среди которых можно найти вариант и для сдержанного, и для более эффектного образа.