Известны главные тренды зимы 2026 и вы к ним уже готовы: хитовый цвет и неожиданные силуэты

Если вы считали, что летом думать о холодных трендах – это кринж, то вы очень ошибаетесь. На самом деле, именно сейчас лучшее время, чтобы спокойно проанализировать свежие показы и подготовиться к предстоящему сезону без спешки.

Уже сейчас можно начинать выискивать будущие мастхевы в собственном шкафу или на полках брендов. Vogue опубликовал главные тенденции осени и зимы 2026/2027, на которые точно следует обратить внимание. Делимся самыми яркими.

Главные тренды осень-зима 2026/2027

Эстетика всадников. Модная индустрия вдохновенно заигрывает с тематикой, связанной с конным спортом и стилем horse girl. Ожидайте бум на высокие ботфорты, скульптурные жакеты и шелковые платки. Stella McCartney интерпретировала тренд в спортивном ключе, Hermès и Chloé выбрали элегантную классику, а Schiaparelli поразил изысканным костюмом-тройкой в оттенке сливочного масла.



Стиль всадниц возвращается в моду / фото из инстаграма

Клетчатый взрыв. Принт в клетку снова захватывает гардеробы, на этот раз с выразительным настроением 1990-х. Вместо скучных вариантов дизайнеры предлагают яркие краски и смелые сочетания. У Louis Vuitton видим небесно-голубые костюмы, у Dries Van Noten – оттенки хаки, а Dior и Acne Studios призывают комбинировать сразу несколько разновидностей клеток в одном аутфите.



Образ с клетчатой юбкой / фото из инстаграма

Лакированная и виниловая верхняя одежда. Практическую защиту от дождя и сырости дизайнеры превратили в отдельный артобъект. Вместо обычных плащей выбираем глянцевые фактуры: резиновые пальто Loewe, виниловые тренчи Louis Vuitton и Off-White или даже прозрачные дождевики с показа Tom Ford от Хайдера Аккерманна.



Виниловая одежда вернулась в моду / фото из инстаграма

Возвращение заниженной талии. Линия талии снова стремительно идет вниз, отсылая нас к эстетике 1920-х и нулевых. Chanel и Mugler предлагают радикальную талию в районе бедер или даже колен. Такой крой визуально вытягивает силуэт и придает образу драматической графичности.



Образ с заниженной талией / фото из инстаграммы

Королевский синий. Насыщенный Royal Blue уверенно завоевывает статус главного цвета сезона. Он одинаково убедителен и как одиночный акцент, и в виде монохромного total look. Ищите этот благородный оттенок в струящихся блузах Mugler, строгих костюмах Loewe и бархатных вечерних платьях Givenchy.



Платье цвета королевский синий / фото с инстаграммой

Кроме королевского синего в моде также будет еще 5 роскошных цветов, о которых вам стоит знать.