Вже зараз можна починати вишукувати майбутні мастхеви у власній шафі чи на поличках брендів. Vogue опублікував головні тенденції осені та зими 2026/2027, на які точно варто звернути увагу. Ділимося найяскравішими.

Головні тренди осінь-зима 2026/2027

Естетика вершників. Модна індустрія натхненно заграє з тематикою, що пов'язана з кінним спортом та стилем horse girl. Очікуйте бум на високі ботфорти, скульптурні жакети та шовкові хустки. Stella McCartney інтерпретувала тренд у спортивному ключі, Hermès і Chloé обрали елегантну класику, а Schiaparelli вразив вишуканим костюмом-трійкою у відтінку вершкового масла.



Стиль вершниць повертається в моду / фото з інстаграму

Картатий вибух. Принт у клітинку знову захоплює гардероби, цього разу з виразним настроєм 1990-х. Замість нудних варіантів дизайнери пропонують яскраві барви й сміливі поєднання. У Louis Vuitton бачимо небесно-блакитні костюми, у Dries Van Noten – відтінки хакі, а Dior та Acne Studios закликають комбінувати одразу кілька різновидів клітин в одному аутфіті.



Образ з картатою спідницею / фото з інстаграму

Лакований та вініловий верхній одяг. Практичний захист від дощу та вогкості дизайнери перетворили на окремий артоб'єкт. Замість звичайних плащів обираємо глянцеві фактури: гумові пальта Loewe, вінілові тренчі Louis Vuitton і Off-White або навіть прозорі дощовики з показу Tom Ford від Гайдера Акерманна.



Вініловий одяг повернувся в моду / фото з інстаграму

Повернення заниженої талії. Лінія талії знову стрімко прямує донизу, відсилаючи нас до естетики 1920-х та нульових. Chanel і Mugler пропонують радикальну талію аж у районі стегон чи навіть колін. Такий крій візуально витягує силует і додає образу драматичної графічності.



Образ з заниженою талією / фото з інстаграму

Королівський синій. Насичений Royal Blue впевнено завойовує статус головного кольору сезону. Він однаково переконливий і як поодинокий акцент, і у вигляді монохромного total look. Шукайте цей шляхетний відтінок у струмливих блузах Mugler, строгих костюмах Loewe та оксамитових вечірніх сукнях Givenchy.



Сукня кольору королівський синій / фото з інстаграму

Окрім королівського синього в моді також буде ще 5 розкішних кольорів, про які вам треба знати.