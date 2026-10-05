Узкие джинсы снова в моде: как их носить, чтобы выглядеть стильно
Еще несколько лет назад казалось, что узкие джинсы ушли в прошлое, уступив место широким моделям оверсайз. Но мода циклична, поэтому этой осенью джинсы, облегающие фигуру, снова возвращаются в тренды.
Впрочем, не обязательно возвращаться к стилю нулевых. Сегодня такие модели сочетают с современными вещами, чтобы образ выглядел актуально. Как именно модно носить узкие джинсы, рассказало издание ELLE.
Так, если вы пока не готовы к классическим skinny, можно начать с прямых моделей, которые плотно облегают бедра и немного сужаются или расширяются книзу.
Вместо сложных сочетаний модницы выбирают простую формулу – узкие джинсы и базовый верх. Это может быть белая футболка, классическая рубашка, тонкий кардиган или базовый лонгслив.
А разнообразить простое сочетание поможет верхняя одежда – кожаная куртка, структурированный жакет, тренч или объемный бомбер.
Не менее важна и обувь. Именно она во многом определяет, как будут смотреться узкие джинсы. Этой осенью их рекомендуют заправлять в высокие сапоги с широким голенищем, сочетать с остроносыми ботильонами или ковбойскими сапогами. В более теплую погоду можно выбрать балетки или туфли на невысоком каблуке kitten heels.
Если будете носить джинсы поверх обуви, обратите внимание на слегка удлиненные модели, которые частично ее закрывают. Такой фасон напоминает о моде конца 1990-х и начала 2000-х, но сегодня выглядит актуально.
К тому же не обязательно выбирать только классический синий деним. Этой осенью в моде также темный индиго, выбеленный голубой и серые оттенки.
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