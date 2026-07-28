Метаморфоза женщины-паука: Зендея поразила эффектным платьем на красной дорожке

В Лос-Анджелесе состоялась масштабная премьера нового экшна "Человек-паук: Абсолютно новый день". На событие Зендея вышла вместе с Томом Голландом и снова доказала, что ее появления на красной дорожке становятся отдельным модным событием.

В этот раз актриса сделала ставку на образ с выразительной паучьей символикой. Подробно о наряде звезды рассказало издание Variety.

Для вечера Зендея выбрала платье бренда Ashi Studio из коллекции осень 2026 года. Скульптурный силуэт, глубокое декольте и архитектурные детали создали эффект наряда, напоминающего анатомию паукообразных.

Многолетний стилист актрисы Ло Роуч объяснил, что идея образа была не буквальной, а скорее образной. "Это своеобразный абстрактный способ показать паука", – рассказал он. По его словам, визуальная концепция должна была передать "метаморфозу женщины, которая превращается в это существо".

Паучьи мотивы поддержали и аксессуары. На туфлях Зендеи с острым носком заметили крошечного паука, а украшения дополнили драматический эффект образа. Актриса также выбрала серьги-подвески Lavalliere Diamants от Maison Boucheron из коллекции Histoire de Style, Art Déco High Jewelry. На руках сияли бриллиантовое кольцо и золотое кольцо.

Интересно, что это не первый выход Зендеи с этим украшением. Еще 22 июня актриса появилась с ней на специальном фан-мероприятии в Берлине, посвященном фильму "Человек-паук: Абсолютно новый день".