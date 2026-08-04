Африканская жара в Украине: 5 хитростей и готовых летних образов, которые спасут
На Украину обрушилась невероятная африканская жара, когда даже думать об одежде становится трудно. Однако не всегда получается оставаться дома под кондиционером, поэтому очень важно научиться правильно и комфортно одеваться в такие жаркие дни.
Высокая температура – это вовсе не повод отказываться от стильного образа. Даже в жару можно одеваться не только удобно, но и очень стильно, пишет ELLE. Главное – выбирать легкие дышащие ткани, такие как лен, хлопок или шелк, отдавать предпочтение свободным фасонам и светлым оттенкам.
Как стильно одеваться в жару: 5 вариантов
Вот несколько простых и модных идей от стилистов для самых жарких дней:
Объемная футболка и брюки-кюлоты. Широкие укороченные брюки из льна прекрасно пропускают воздух и создают красивый силуэт. Дополните их свободной футболкой, туфлями на каблуке и яркими аксессуарами.
Футболка и кюлоты на лето / фото из инстаграма
Рубашка и прозрачная юбка-миди. Легкая свободная рубашка поверх невесомой юбки выглядит очень непринужденно и изысканно. Для большего акцента можно закрепить рубашку на талии тонким ремнем.
Прозрачная юбка и белая рубашка на лето / фото из инстаграма
Свободные брюки-баллоны и легкий трикотаж. Выбирайте самые легкие хлопковые брюки и дополняйте их ажурным джемпером с большой вязкой для защиты от солнца или вечернего прохладного ветра.
Брюки-баллоны и черная рубашка / фото из инстаграма
Белое платье-рубашка или легкий сарафан. Хлопковое платье свободного кроя – настоящее спасение в жару. Чтобы образ не выглядел скучно, добавьте яркие шлепанцы или платок на голову.
Белое летнее платье / фото из инстаграма
Полосатая рубашка и шорты-блюмеры. Грамотно подобранные микро-шорты или игривые блюмеры в сочетании с оверсайз-рубашкой создадут расслабленный и свежий летний аутфит.
Полосатая рубашка с джинсовыми шортами / фото из инстаграма
Чтобы вы не допускали ошибок при составлении летних нарядов, воспользуйтесь советами стилистов.