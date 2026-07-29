Lady 24 Тренди сезону Її носитимуть і восени: синя мініспідниця стала головним хітом літа 2026
29 липня, 22:08
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Її носитимуть і восени: синя мініспідниця стала головним хітом літа 2026

Софія Хомишин

Синій давно належить до базових кольорів гардероба, який не втрачає актуальності незалежно від сезону. Він легко поєднується як із нейтральною палітрою, так і з яскравими акцентами.

Саме тому цієї осені дизайнери та стилісти радять звернути увагу на синю мініспідницю. Після популярності влітку вона не втратить своєї актуальності й восени, передає VOGUE.

Чому синя мініспідниця стала трендом

Річ у тім, що вона легко вписується як у повсякденні, так і у вечірні образи. Її поєднують із кросівками, поло чи базовими футболками для прогулянок, а також із витонченими босоніжками або туфлями на підборах і акцентними топами для особливих виходів. Не менш гармонійно синя мініспідниц виглядає в літніх луках із бікіні чи в'язаними топами.

Образ з синьою спідницею / Фото з сайту бренду Must Have

Універсальність синьої мініспідниці підтверджують і колекції провідних модних будинків. Цей елемент гардероба з'явився на подіумах Celine, Courrèges, Christian Dior та інших брендів, що лише зміцнило його статус одного з головних трендів сезону.

Зверніть увагу, що цього сезону актуальними залишаються найрізноманітніші відтінки синього – від стриманого темно-синього до насиченого електричного. Завдяки такій різноманітності кожна може підібрати модель, яка відповідатиме її стилю.

Образ з синьою спідницею / Фото з сайту бренду DiaDia

Серед фаворитів сезону – плісировані моделі у глибокому синьому кольорі, а також легкі тенісні спідниці, зокрема в яскравому електричному відтінку. Саме такі варіанти дедалі частіше з'являються в образах модних інфлюенсерок.

До речі, синя мініспідниця – не єдина річ, яка плавно переходить із літнього гардероба в осінній. Раніше ми розповідали про ще шість модних речей, які також не втратять актуальності в новому сезоні.

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