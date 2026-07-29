Її носитимуть і восени: синя мініспідниця стала головним хітом літа 2026

Синій давно належить до базових кольорів гардероба, який не втрачає актуальності незалежно від сезону. Він легко поєднується як із нейтральною палітрою, так і з яскравими акцентами.

Саме тому цієї осені дизайнери та стилісти радять звернути увагу на синю мініспідницю. Після популярності влітку вона не втратить своєї актуальності й восени, передає VOGUE.

Чому синя мініспідниця стала трендом

Річ у тім, що вона легко вписується як у повсякденні, так і у вечірні образи. Її поєднують із кросівками, поло чи базовими футболками для прогулянок, а також із витонченими босоніжками або туфлями на підборах і акцентними топами для особливих виходів. Не менш гармонійно синя мініспідниц виглядає в літніх луках із бікіні чи в'язаними топами.

Образ з синьою спідницею / Фото з сайту бренду Must Have

Універсальність синьої мініспідниці підтверджують і колекції провідних модних будинків. Цей елемент гардероба з'явився на подіумах Celine, Courrèges, Christian Dior та інших брендів, що лише зміцнило його статус одного з головних трендів сезону.

Зверніть увагу, що цього сезону актуальними залишаються найрізноманітніші відтінки синього – від стриманого темно-синього до насиченого електричного. Завдяки такій різноманітності кожна може підібрати модель, яка відповідатиме її стилю.

Образ з синьою спідницею / Фото з сайту бренду DiaDia

Серед фаворитів сезону – плісировані моделі у глибокому синьому кольорі, а також легкі тенісні спідниці, зокрема в яскравому електричному відтінку. Саме такі варіанти дедалі частіше з'являються в образах модних інфлюенсерок.

До речі, синя мініспідниця – не єдина річ, яка плавно переходить із літнього гардероба в осінній. Раніше ми розповідали про ще шість модних речей, які також не втратять актуальності в новому сезоні.