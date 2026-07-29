Именно поэтому этой осенью дизайнеры и стилисты советуют обратить внимание на синюю мини-юбку. После летнего бума она не утратит своей актуальности и осенью, сообщает VOGUE.

Почему синяя мини-юбка стала трендом

Дело в том, что она легко вписывается как в повседневные, так и в вечерние образы. Ее сочетают с кроссовками, поло или базовыми футболками для прогулок, а также с изящными босоножками или туфлями на каблуке и акцентными топами для особых выходов. Не менее гармонично синяя мини-юбка смотрится в летних образах с бикини или вязаными топами.

Образ с синей юбкой / Фото с сайта бренда Must Have

Универсальность синей мини-юбки подтверждают и коллекции ведущих модных домов. Этот элемент гардероба появился на подиумах Celine, Courrèges, Christian Dior и других брендов, что только укрепило его статус одного из главных трендов сезона.

Обратите внимание, что в этом сезоне актуальными остаются самые разнообразные оттенки синего – от сдержанного темно-синего до насыщенного электрического. Благодаря такому разнообразию каждая может подобрать модель, которая будет соответствовать ее стилю.

Образ с синей юбкой / Фото с сайта бренда DiaDia

Среди фаворитов сезона – плиссированные модели глубокого синего цвета, а также легкие теннисные юбки, в частности в ярком электрическом оттенке. Именно такие варианты все чаще появляются в образах модных инфлюенсерок.

Кстати, синяя мини-юбка – не единственная вещь, которая плавно переходит из летнего гардероба в осенний. Ранее мы рассказывали о еще шести модных вещах, которые также не потеряют актуальности в новом сезоне.