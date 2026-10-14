Ніби створила бабуся: модниці повертають у тренди затишні в'язані речі

Естетика "бабусиних" образів все частіше з'являється в образах модниць різного віку – від міленіалів до зумерів. Мова йде про затишні в'язані речі, натуральні тканини, прості та наївні принти, комфортні дизайни, які дарують особливе відчуття тепла.

Нещодавно модниці та модники Шанхаю під час місцевого Тижня моди показали свої образи, натхненні естетикою бабусиних шаф. Серед їхніх образів ми помітили один цікавий тренд, який виділявся найбільше – затишні в'язані речі.



Образ модниці з Шанхаю із в'язаною спідницею у стилі печворк / Фото Yumeng Zheng



Стрітстайл Шанхаю під час Тижня моди / ФотоYumeng Zheng

У чому ж полягає популярність цих речей і чому вони стали позачасовою класикою? Дивлячись на ці образи, складається стійке враження, ніби цю спідницю чи цю м'яку кофтинку власноруч в'язала бабуся довгими зимовими вечорами. У цьому і полягає їхній головний шарм – вони наповнені теплом ручної роботи, щирістю та затишком, за якими ми так скучили у світі мас-маркету.



Які в'язані речі в моді у 2026 році / Фото з Pinterest

Такі речі ніколи не виходять із моди, тому що вони несуть у собі історію та дух ностальгії, створюючи справді живі та душевні образи, які мають дорогий вигляд і водночас дуже по-домашньому затишний.



Смугаста в'язана жилетка на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Як носити в'язані речі з "бабусиної шафи"

Щоб носити такі речі стильно і сучасно, дотримуйтеся кількох простих правил. Балансуйте об'ємний "бабусин" кардиган чи светр чимось лаконічним і сучасним – наприклад, строгими прямими джинсами, шкіряними штанами або лаконічною мініспідницею, щоб уникнути надмірної вінтажності.



Як стильно носити об'ємну в'язану кофту восени / Фото з Pinterest

Не бійтеся міксувати фактури: груба ручна в'язка круто міксується з гладким шовком, атласом чи денімом. Додайте кілька акуратних сучасних прикрас або мінімалістичне взуття – і ви отримаєте ідеальний, збалансований аутфіт, у якому поєднуються затишок минулого та ритм сучасного міста.

Що вже можна додавати до вашого гардероба: в'язані жилетки, шкарпетки, кардигани, сукні, спідниці, а також деякі аксесуари — берети, рукавички, шарфи, в'язані прикраси для волосся та одягу.

Раніше 24 Канал розповідав про модний стиль Dolce Nonna, який також стане вам у пригоді для створення затишних позачасових аутфітів.