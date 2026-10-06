Не треба так носити: стилістка розповіла про головні помилки поєднання шапки та шарфа
Наближається та сама пора року, коли хочеться закутатися у теплий об'ємний шарф, натягнути на голову шапку й створити максимально теплий образ. Проте у гонитві за комфортом не варто забувати й про стиль.
Українська стилістка Олена Шевченко у своєму інстаграмі розповіла про те, як не варто носити шапку і шарф цієї осені. Щоб ваш образ не мав вигляд набору випадкових речей, прислухайтеся до порад стилістки й створюйте свої неповторні модні та теплі аутфіти.
Як не треба носити шапку та шарф восени 2026
Головне, що не радить Олена Шевченко – це поєднувати в одному образі шапку, шарф та пальто різних кольорів, навіть якщо кожна річ сама по собі гарна. Бажано обирати шапку та шарф у тон верхнього одягу або аксесуарів. Але Олена звертає увагу на те, що аксесуари не мають бути тон у тон. Краще, щоб шапка й шарф були на 1 – 3 тони світлішими або темнішими за верхній одяг.
Або прив’язуй їх до того, що видно при застібнутому пальті: сумка, рукавички, взуття, штани,
– наголошує стилістка.
Як краще носити шапку та шарф восени та взимку / Фото Олени Шевченко
Олена запропонувала 9 варіантів стилізації теплих аксесуарів, які можна брати за основу для ваших модних формул:
монохромний комплект аксесуарів: бордова шапка + бордовий шарф у тон на тлі нейтрального сірого пальта;
шапка у тон сумці: бордова шапка перегукується із сумкою такого ж відтінку, а шарф залишається нейтральним чорним/темним;
шапка у тон рукавичкам: бордова шапка підтримана бордовими шкіряними рукавичками, шарф – базовий темний;
шапка у тон взуттю: бордова шапка створює колірну риму з бордовими ботильйонами, а шарф підібраний під колір пальто/бази;
шапка у тон низу (штанам): бордова шапка перегукується з бордовими штанами, а шарф і пальто виступають стриманим темним тлом;
Як стильно носити зимові теплі аксесуари / Фото Олени Шевченко
шарф у тон сумці: темна шапка в колір пальта, а яскравим бордовим дуетом виступають шарф і сумка;
шарф у тон рукавичкам: стримана шапка під колір пальта, а бордовий акцент зміщений на шарф і рукавички;
шарф у тон взуттю: Темна шапка зливається з пальтом, а бордовий шарф пасує до бордових ботильйонів;
шарф у тон штанам: базова темна шапка, а бордовий колір об'єднує шарф та штани.
Ну а які головні убори будуть в моді цього сезону 24 Канал вже розповідав раніше. Обирайте свій вдалий варіант.