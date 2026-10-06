Украинская стилистка Елена Шевченко в своем инстаграме рассказала о том, как не стоит носить шапку и шарф этой осенью. Чтобы ваш образ не выглядел как набор случайных вещей, прислушайтесь к советам стилистки и создавайте свои неповторимые модные и теплые наряды.

Как не следует носить шапку и шарф осенью 2026 года

Главное, что не советует Елена Шевченко – это сочетать в одном образе шапку, шарф и пальто разных цветов, даже если каждая вещь сама по себе красива. Желательно выбирать шапку и шарф в тон верхней одежде или аксессуарам. Но Елена обращает внимание на то, что аксессуары не должны быть тон в тон. Лучше, чтобы шапка и шарф были на 1 – 3 тона светлее или темнее верхней одежды.

Или подбирай их под то, что видно при застегнутом пальто: сумка, перчатки, обувь, штаны,

– подчеркивает стилистка.



Как лучше носить шапку и шарф осенью и зимой / перчаткиФото Елены Шевченко

Елена предложила 9 вариантов стилизации теплых аксессуаров, которые можно взять за основу для ваших модных образов:

монохромный комплект аксессуаров: бордовая шапка + бордовый шарф в тон на фоне нейтрального серого пальто;

шапка в тон сумке: бордовая шапка перекликается с сумкой такого же оттенка, а шарф остается нейтральным черным/темным;

шапка в тон перчаткам: бордовая шапка дополняется бордовыми кожаными перчатками, шарф – базовый темный;

шапка в тон обуви: бордовая шапка создает цветовую рифму с бордовыми ботильонами, а шарф подобран под цвет пальто/базы;

шапка в тон низу (штанам): бордовая шапка перекликается с бордовыми штанами, а шарф и пальто выступают в качестве сдержанного темного фона;



Как стильно носить зимние теплые аксессуары / перчаткиФото Елены Шевченко

шарф в тон сумке: темная шапка в цвет пальто, а ярким бордовым дуэтом выступают шарф и сумка;

шарф в тон перчаткам: сдержанная шапка под цвет пальто, а бордовый акцент смещен на шарф и перчатки;

шарф в тон обуви: темная шапка сливается с пальто, а бордовый шарф подходит к бордовым ботильонам;

шарф в тон штанам: базовая темная шапка, а бордовый цвет объединяет шарф и штаны.

Ну а какие головные уборы будут в моде в этом сезоне, 24 Канал уже рассказывал ранее. Выбирайте свой удачный вариант.