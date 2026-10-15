Як стильно носити речі оверсайз та зберегти жіночий силует: головні поради стилістки

Свобода та комфорт оверсайзу давно стали основою сучасного гардероба, проте масивні речі нерідко ховають пропорції фігури або навіть можуть їх спотворити. Персональна стилістка розкрила золоту формулу стилю, яка дозволяє легко носити об'ємний одяг і водночас зберігати витончений, жіночний силует.

Головна таємниця гармонійного аутфіту полягає у правильному контрасті об'ємів, каже у своєму інстаграмі стилістка Ліза Войцех. Щоб образ не мав мішкуватого чи безформного вигляду, варто дотримуватися простого стилістичного правила: балансувати приталений елемент об'ємним.



Як у повсякденному житті носити оверсайз речі / Фото з інстаграму

Як стильно і правильно носити оверсайз

Стилістка пропонує кілька готових комбінацій для щоденних образів:

об'ємний верх + приталений низ. Якщо ви обираєте вільну оверсайз-футболку чи худі, доповніть їх капрі, що облягають або лосинами. Так ви збережете акцент на струнких ногах і створите динамічний силует;

об'ємний низ + приталений верх. Коли основою образу стають широкі, масивні джинси чи штани-палаццо, наверх краще одягнути обрізану футболку (baby tee), що облягає фігуру або приталений топ. Це дозволить підкреслити талію та лінію плечей;

гра з блейзерами та міні. Берете масивний оверсайз-піджак? Додайте до нього приталений топ та коротку спідницю-міні. Структурований плечовий пояс у поєднанні з відкритими ногами дарує той самий невимушений, але дуже привабливий ефект.

Отже, головна формула від стилістки така: об'ємний низ + приталений верх або приталений низ + об'ємний верх. Це база, яку варто використовувати, щоб ваші образи були завжди збалансованими.

Як носити оверсайз: дивіться відео

У стилістів ще багато різних прийомів, фішок та способів зробити майже з будь-яких речей сучасні та стильні образи. Але вони не просто підбирають речі, а й враховують тип вашої фігури. Раніше 24 Канал розповідав, як підібрати одяг за типом фігури.