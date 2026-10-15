Головна таємниця гармонійного аутфіту полягає у правильному контрасті об'ємів, каже у своєму інстаграмі стилістка Ліза Войцех. Щоб образ не мав мішкуватого чи безформного вигляду, варто дотримуватися простого стилістичного правила: балансувати приталений елемент об'ємним.



Як у повсякденному житті носити оверсайз речі / Фото з інстаграму

Як стильно і правильно носити оверсайз

Стилістка пропонує кілька готових комбінацій для щоденних образів:

об'ємний верх + приталений низ. Якщо ви обираєте вільну оверсайз-футболку чи худі, доповніть їх капрі, що облягають або лосинами. Так ви збережете акцент на струнких ногах і створите динамічний силует;

об'ємний низ + приталений верх. Коли основою образу стають широкі, масивні джинси чи штани-палаццо, наверх краще одягнути обрізану футболку (baby tee), що облягає фігуру або приталений топ. Це дозволить підкреслити талію та лінію плечей;

гра з блейзерами та міні. Берете масивний оверсайз-піджак? Додайте до нього приталений топ та коротку спідницю-міні. Структурований плечовий пояс у поєднанні з відкритими ногами дарує той самий невимушений, але дуже привабливий ефект.

Отже, головна формула від стилістки така: об'ємний низ + приталений верх або приталений низ + об'ємний верх. Це база, яку варто використовувати, щоб ваші образи були завжди збалансованими.

Як носити оверсайз: дивіться відео

У стилістів ще багато різних прийомів, фішок та способів зробити майже з будь-яких речей сучасні та стильні образи. Але вони не просто підбирають речі, а й враховують тип вашої фігури. Раніше 24 Канал розповідав, як підібрати одяг за типом фігури.