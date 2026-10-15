Главный секрет гармоничного образа заключается в правильном контрасте объемов, отмечает в своем инстаграме стилистка Лиза Войцех. Чтобы образ не выглядел мешковатым или бесформенным, стоит придерживаться простого стилистического правила: уравновешивать приталенный элемент объемным.



Как носить вещи оверсайз в повседневной жизни / Фото из инстаграма

Как стильно и правильно носить оверсайз

Стилистка предлагает несколько готовых комбинаций для повседневных образов:

объемный верх + приталенный низ. Если вы выбираете свободную оверсайз-футболку или худи, дополните их облегающими капри или лосинами. Так вы сохраните акцент на стройных ногах и создадите динамичный силуэт;

объемный низ + приталенный верх. Когда основой образа становятся широкие, массивные джинсы или штаны-палаццо, сверху лучше надеть укороченную футболку (baby tee), облегающую фигуру, или приталенный топ. Это позволит подчеркнуть талию и линию плеч;

игра с блейзерами и мини. Выбираете массивный оверсайз-пиджак? Добавьте к нему приталенный топ и короткую юбку-мини. Структурированный плечевой пояс в сочетании с открытыми ногами создает тот самый непринужденный, но очень привлекательный эффект.

Итак, главная формула от стилистки такая: объемный низ + приталенный верх или приталенный низ + объемный верх. Это основа, которую стоит использовать, чтобы ваши образы всегда были сбалансированными.

Как носить оверсайз: смотрите видео

У стилистов еще много разных приемов, фишек и способов создать из практически любых вещей современные и стильные образы. Но они не просто подбирают вещи, а также учитывают тип вашей фигуры. Ранее 24 Канал рассказывал, как подобрать одежду в соответствии с типом фигуры.