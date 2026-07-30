Одна деталь, яка змінює все: стиліст Dior розповів, як правильно підбирати довжину одягу

Довжина одягу – це той непомітний нюанс, який ми часто не враховуємо при виборі речей. А дарма! Бо саме довжина може миттєво зробити образ гармонійним або навпаки додати йому зайвої важкості. Але коли ви знаєте секрети вбору, то все стає на свої місця.

Своїми секретами підбору правильних пропорцій у TikTok поділився український стиліст Віктор Козак, який зараз живе в Парижі та працює у модному домі Dior. За його словами, саме межа, де закінчується річ, повністю вирішує сприйняття вашого силуету. Жоден лакшері бренд не врятує ваш вигляд, якщо довжина буде підібрана неправильно.



Як правильно вибирати одяг за довжиною / фото з інстаграму

Як правильно вибрати довжину одягу: головні правила від стиліста

Насправді правил небагато і всі вони доволі прості для сприйняття. Спробуйте бути стилістами самі для себе:

уникайте найширших точок. Найголовніше базове правило – ніколи не зрізати силует у найширшій частині тіла. Якщо жакет або футболка закінчуються точно посередині стегна, весь образ одразу здається важчим;

грайте з пропорціями. Вкорочений верх у поєднанні з високою посадкою штанів чи спідниці візуально витягує силует та робить ноги нескінченно довгими;

балансуйте оверсайз. Якщо ви обираєте об'ємні прості речі, обов'язково міксуйте їх із більш структурованими елементами, щоб зберегти чіткість і не "розмити" фігуру;

використовуйте експрес-лайфхак. Найпростіший спосіб швидко покращити пропорції – частково заправити футболку чи сорочку спереду. Навіть якщо річ довга, цей делікатний прийом одразу відкриє лінію талії та візуально видовжить ноги.

Стиліст розповів, як підібрати одяг за довжиною: дивіться відео

Вже можете застосовувати ці поради під час вибору шортів. Ця деталь гардероба вже давно перестала бути суто пляжною чи молодіжною, тому жінки 50+, зверніть увагу.