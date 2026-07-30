Своими секретами подбора правильных пропорций в TikTok поделился украинский стилист Виктор Козак, который сейчас живет в Париже и работает в модном доме Dior. По его словам, именно граница, где заканчивается вещь, полностью определяет восприятие вашего силуэта. Ни один люксовый бренд не спасет ваш образ, если длина будет подобрана неправильно.

Девушка в длинном платье и футболке
Как правильно выбирать одежду по длине / фото из инстаграма

Как правильно выбрать длину одежды: основные правила от стилиста

На самом деле правил немного, и все они довольно просты для восприятия. Попробуйте стать стилистами для самих себя:

  • избегайте самых широких точек. Самое главное базовое правило – никогда не обрезать силуэт в самой широкой части тела. Если жакет или футболка заканчиваются точно посередине бедра, весь образ сразу кажется тяжелее;

  • играйте с пропорциями. Укороченный верх в сочетании с высокой посадкой брюк или юбки визуально вытягивает силуэт и делает ноги бесконечно длинными;

  • балансируйте оверсайз. Если вы выбираете объемные простые вещи, обязательно смешивайте их с более структурированными элементами, чтобы сохранить четкость и не "размыть" фигуру;

  • используйте экспресс-лайфхак. Самый простой способ быстро улучшить пропорции – частично заправить футболку или рубашку спереди. Даже если вещь длинная, этот деликатный прием сразу откроет линию талии и визуально удлинит ноги.

Стилист рассказал, как подобрать одежду по длине: смотрите видео

Уже можете применять эти советы при выборе шорт. Эта деталь гардероба уже давно перестала быть исключительно пляжной или молодежной, поэтому женщины 50+, обратите внимание.