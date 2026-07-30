Своими секретами подбора правильных пропорций в TikTok поделился украинский стилист Виктор Козак, который сейчас живет в Париже и работает в модном доме Dior. По его словам, именно граница, где заканчивается вещь, полностью определяет восприятие вашего силуэта. Ни один люксовый бренд не спасет ваш образ, если длина будет подобрана неправильно.



Как правильно выбирать одежду по длине / фото из инстаграма

Как правильно выбрать длину одежды: основные правила от стилиста

На самом деле правил немного, и все они довольно просты для восприятия. Попробуйте стать стилистами для самих себя:

избегайте самых широких точек. Самое главное базовое правило – никогда не обрезать силуэт в самой широкой части тела. Если жакет или футболка заканчиваются точно посередине бедра, весь образ сразу кажется тяжелее;

играйте с пропорциями. Укороченный верх в сочетании с высокой посадкой брюк или юбки визуально вытягивает силуэт и делает ноги бесконечно длинными;

балансируйте оверсайз. Если вы выбираете объемные простые вещи, обязательно смешивайте их с более структурированными элементами, чтобы сохранить четкость и не "размыть" фигуру;

используйте экспресс-лайфхак. Самый простой способ быстро улучшить пропорции – частично заправить футболку или рубашку спереди. Даже если вещь длинная, этот деликатный прием сразу откроет линию талии и визуально удлинит ноги.

Стилист рассказал, как подобрать одежду по длине: смотрите видео

Уже можете применять эти советы при выборе шорт. Эта деталь гардероба уже давно перестала быть исключительно пляжной или молодежной, поэтому женщины 50+, обратите внимание.