Своїми секретами підбору правильних пропорцій у TikTok поділився український стиліст Віктор Козак, який зараз живе в Парижі та працює у модному домі Dior. За його словами, саме межа, де закінчується річ, повністю вирішує сприйняття вашого силуету. Жоден лакшері бренд не врятує ваш вигляд, якщо довжина буде підібрана неправильно.

Дівчина у довгій сукні та футболці
Як правильно вибирати одяг за довжиною / фото з інстаграму

Як правильно вибрати довжину одягу: головні правила від стиліста

Насправді правил небагато і всі вони доволі прості для сприйняття. Спробуйте бути стилістами самі для себе:

  • уникайте найширших точок. Найголовніше базове правило – ніколи не зрізати силует у найширшій частині тіла. Якщо жакет або футболка закінчуються точно посередині стегна, весь образ одразу здається важчим;

  • грайте з пропорціями. Вкорочений верх у поєднанні з високою посадкою штанів чи спідниці візуально витягує силует та робить ноги нескінченно довгими;

  • балансуйте оверсайз. Якщо ви обираєте об'ємні прості речі, обов'язково міксуйте їх із більш структурованими елементами, щоб зберегти чіткість і не "розмити" фігуру;

  • використовуйте експрес-лайфхак. Найпростіший спосіб швидко покращити пропорції – частково заправити футболку чи сорочку спереду. Навіть якщо річ довга, цей делікатний прийом одразу відкриє лінію талії та візуально видовжить ноги.

Стиліст розповів, як підібрати одяг за довжиною: дивіться відео

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