Справа зовсім не у віці, а у вдало підібраному фасоні, правильно визначеній довжині та якісній тканині, пише видання HELLO!. Головне – знайти свій ідеальний варіант, у якому ви почуватиметеся впевнено, стильно та комфортно. Ось вони, ваші ідеальні моделі.

Сучасні літні тренди пропонують безліч стриманих, елегантних та стильних рішень для жінок 50+. Ось як правильно вибрати свої ідеальні шорти:

обирайте виважену довжину та вільний крій. Замість ультракоротких моделей віддавайте перевагу варіантам трохи вище або трохи нижче коліна. Шорти не повинні занадто обтягувати стегна – легкий, вільний силует завжди має дорогий та вишуканий вигляд. Але і не відкидайте варіант з короткими джинсами, адже ви маєте одягатися так, як бажає ваша творча натура;



З чим носити джинсові шорти у 50+ років /фото chicover50

звертайте увагу на костюмні (міські) та лляні моделі. Стримані шорти зі стрілками, високою посадкою та виточками на талії – ідеальна альтернатива літнім штанам, яку можна сміливо одягати навіть в офіс чи на ділову зустріч. Для відпочинку чудово підійдуть натуральні тканини, що дихають на м'якій резинці;



Лляні шорти для літнього образу / фото з інстаграму

дотримуйтеся балансу пропорцій. Якщо шорти широкі або об'ємні (як-от бермуди), комбінуйте їх із більш прилеглим верхом. І навпаки – до стриманих фасонів чудово пасують об'ємні сорочки, заправлені всередину, або стильні жилети чи светри;



З чим носити темні джинсові шорти / фото з інстаграму

грайте з комплектами. Готові літні сети з сорочки та шортів з однакової тканини – це найпростіший спосіб зібрати гармонійний і цілісний образ за лічені хвилини. Можна спробувати комплект, що складається з шортів та жилетки.

І не забувайте про джинсові шорти. Це взагалі універсальна річ, яка має бути у кожної жінки. Повірте, джинсові шорти давно перестали бути атрибутом підлітків. Просто вибирайте більш класичний та стриманий варіант, щоб можна було комбінувати з різним верхом.



Джинсовий образ з шортами для жінки 50+ / фото awellstyledlife

Жінкам 50+ варто звернути увагу на джинсові бермуди, моделі з високою посадкою та трохи розширеними штанинами, джинсові шорти у глибоких і стриманих відтінках та на білий денім.

Якщо додати до джинсових шортів шкіряний ремінь та якісну бавовняну сорочку, ви отримаєте стриманий, сучасний і дуже комфортний літній аутфіт. Цей образ також можна прикрасити шовковою хусткою, яка цього року знову опинилася у трендах.