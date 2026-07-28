Дело совсем не в возрасте, а в удачно подобранном фасоне, правильно определенной длине и качественной ткани, пишет издание HELLO! . Главное – найти свой идеальный вариант, в котором вы будете чувствовать себя уверенно, стильно и комфортно. Вот они ваши идеальные модели.

Современные летние тренды предлагают множество сдержанных, элегантных и стильных решений для женщин 50+. Вот как правильно выбрать свои идеальные шорты:

выбирайте взвешенную длину и свободный крой. Вместо ультракоротких моделей отдавайте предпочтение вариантам чуть выше или чуть ниже колена. Шорты не должны слишком обтягивать бедра – легкий, свободный силуэт всегда имеет дорогой и изысканный вид. Но и не исключайте вариант с короткими джинсами, ведь вы должны одеваться так, как желает ваша творческая натура;



С чем носить джинсовые шорты в 50 лет / фото chicover50

обращайте внимание на костюмные (городские) и льняные модели. Сдержанные шорты со стрелками, высокой посадкой и выточками на талии – идеальная альтернатива летним штанам, которую можно смело одевать даже в офис или на деловую встречу. Для отдыха отлично подойдут натуральные дышащие ткани на мягкой резинке;



Льняные шорты для летнего образа / фото из инстаграма

соблюдайте баланс пропорций. Если шорты широкие или объемные (например, бермуды), комбинируйте их с более прилегающим верхом. И наоборот – к сдержанным фасонам прекрасно подходят объемные рубашки, заправленные внутрь, стильные жилеты или свитера;



С чем носить темные джинсовые шорты / фото из инстаграма

играйте с комплектами. Готовые летние сети из рубашки и шорт из одинаковой ткани – это самый простой способ собрать гармоничный и цельный образ за считанные минуты. Можно попробовать комплект, состоящий из шорт и жилета.

И не забывайте о джинсовых шортах. Это вообще универсальная вещь, которая должна быть у каждой женщины. Поверьте, джинсовые шорты давно перестали быть атрибутом подростков. Просто выбирайте более классический и сдержанный вариант, чтобы можно было комбинировать с разным верхом.



Джинсовый образ с шортами для женщины 50+ / фото awellstyledlife

Женщинам 50+ следует обратить внимание на джинсовые бермуды, модели с высокой посадкой и немного расширенными штанинами, джинсовые шорты в глубоких и сдержанных оттенках и белый деним.

Если добавить к джинсовым шортам кожаный ремень и качественную хлопчатобумажную рубашку, вы получите сдержанный, современный и комфортабельный летний аутфит. Этот образ также можно украсить шелковым платком, который в этом году снова оказался в трендах.