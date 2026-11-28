У зимовий період, коли погода тішить відлигою та відсутністю сильних морозів, легінси цілком можуть стати зручною основою повсякденного гардероба. Проте невдало підібране взуття здатне легко зруйнувати пропорції силуету, тому важливо уникати поширених стилістичних помилок.

Насправді взуття визначає гармонійність усього образу з легінсами. І хоч суворих модних заборон не існує, деякі поєднання мають невдалий вигляд і спотворюють візуальні лінії фігури, пише Who What Wear.

Однією з найпомітніших помилок залишається комбінація легінсів зі штрипками та спортивних кросівок. Така деталь штанів створена для вишуканих та ошатних виходів, тому найкраще розкривається у тандемі з елегантними туфлями-човниками з гострим носком. Спортивне взуття значно гармонійніше пасує до класичних базових моделей без додаткових фіксаторів на стопі.



З яким взуттям не треба носити легінси зі штрипками / Фото з Pinterest

Не менш важливу роль відіграє вибір шкарпеток під час створення образів легінсами. Непомітні короткі сліди вже втратили свою актуальність і сприймаються застаріло на тлі сучасних тенденцій. Сьогодні стилісти рекомендують обирати щільні високі шкарпетки в рубчик, натягнуті поверх легінсів, що активно демонструють зірки різних поколінь, зокрема Єва Лонгорія та Сара Піджон.



Як стильно носити легінси взимку / Фото з Pinterest

Укорочені легінси також вимагають обережності, особливо в холодну пору року, коли їх поєднують з ботильйонами. Подібний дует залишає дивний оголений проміжок між краєм взуття та штаниною, візуально вкорочуючи ніжку та спотворюючи силует. У такій ситуації варто або обрати високі чоботи, що повністю закривають ногу, або залишити легінси-капрі для вечірніх виходів із відкритими босоніжками на тонких ремінцях.

Суперечливим рішенням вважається і спроба заправити обтислі легінси в масивні ковбойські чоботи. Взуття у стилі вестерн не виконує практичної функції в негоду і набагато органічніший вигляд має з прямими класичними джинсами. Для холодних днів значно практичнішим і доречнішим вибором стануть спеціалізовані утеплені снігоходи або дутики, які природно доповнюють затишний спортивний низ.



Зимовий аутфіт з мунбутами та легінсами / Фото з Pinterest

До речі, якщо ви ще вагаєтеся, яке взуття вибрати на зиму – уггі, мунбути чи дутики, то гайд від 24 Каналу вам допоможе визначитися з вибором.