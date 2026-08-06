Мінісумки більше не в моді: який тренд прийшов їм на зміну

Мода на мінісумки, схоже, добігає кінця. На подіумах сезону весна–літо 2026 дизайнери майже одностайно зробили ставку на великі сумки, давши зрозуміти: у тренди знову повертається практичність.

Bottega Veneta, Chanel, Celine, Loewe та Tod's представили місткі тоути, великі шопери й м'які сумки на плече, які легко вміщають усе необхідне. І це не випадково, як передає VOGUE.

Сьогодні наше життя стало значно активнішим, тому одного телефона й помади вже недостатньо. Ми носимо із собою ноутбук, пляшку води, косметичку, зарядні пристрої, книжку чи інші об'ємні речі. Саме тому великі сумки знову стали актуальними. Вони не лише мають стильний вигляд, а й справді зручні у повсякденному житті.

Які великі сумки зараз у моді?

На щастя, тренд на великі сумки не обмежується однією моделлю. Цього сезону актуальні силуети варіюються від класичних шкіряних тоутів до м'яких повсякденних сумок через плече.

Великий шкіряний тоут

Це одна з найуніверсальніших моделей, яка не втрачає актуальності вже багато років. Така сумка має лаконічний дизайн, добре тримає форму та легко вміщує все необхідне – від ноутбука до косметички.

Чорна шкіряна сумка-тоут / Фото з сайту Symbol

М'які сумки без жорсткої форми

Такі моделі вирізняються м'яким матеріалом і невимушеним виглядом. Вони зручні для щоденного використання, комфортно носяться на плечі та пасують як до джинсів, так і до суконь.

М'яка велика сумка без жорсткої форми / Фото з Pinterest

Сумки формату East-West

Їх легко впізнати за незвичною формою: вони ширші, ніж вищі. Саме завдяки цьому такі моделі мають сучасний і стильний вигляд та вже стали одним із найпомітніших трендів сезону.

Сумка JW PEI формату East-West / Фото з сайту онлайн-магазину Bag-Bag

М'які замшеві сумки

Замша знову повернулася в моду, тому такі сумки цієї осені будуть особливо популярними. Найактуальніші кольори – шоколадний, карамельний та інші теплі природні відтінки.

М'яка замшева сумка / Фото з сайту бренду GEPURE

Плетені сумки з рафії

Якщо раніше їх носили переважно на пляж, то тепер вони стали частиною повсякденного гардероба. Такі сумки чудово поєднуються з лляними костюмами, легкими сукнями, джинсами та іншими образами.

Плетена сумка з рафії / Фото з сайту бренду Accessorize

До речі, якщо ви вже придивляєтеся до нової сумки на осінь, зверніть увагу не лише на її розмір. Цього сезону в тренди повернувся ще й один культовий принт, який уже встигли продемонструвати Дуа Ліпа та Кендалл Дженнер.