Забудьте про бордовий і коричневий: Тейлор Свіфт показала казковий манікюр на цю осінь

Тейлор Свіфт знову диктує б'юті-тренди. На нещодавньому гала-вечорі Академічного музею кіно зірка з'явилася в елегантній сукні від Dior, проте найбільше уваги привернули її нігті.

Співачка обрала короткий, акуратний манікюр із ніжним золотистим мерехтінням, на що звернуло увагу видання ELLE.

Зазвичай восени всі переходять на темні й глибокі тони – винні, шоколадні чи кавові. Але експерти радять не списувати сяйво з рахунків. Теплі металічні відтінки на кшталт золота та шампанського додають затишку, мають дуже свіжий вигляд і чудово пасують до натуральної форми нігтів, що довела Тейлор Свіфт. Зірка взагалі уже багато років віддає перевагу лаку з мерехтінням, тож це стало однією з її візитівок

Сяйливий манікюр Тейлор Свіфт / Фото Getty images

Повторити такий дизайн неймовірно просто вдома чи в салоні. Майстри зазначають, що дрібні блискітки – це найлегший спосіб перетворити звичайний манікюр на витончену прикрасу. Можна зробити напівпрозоре, ледь помітне мерехтіння на щодень або нанести кілька щільних шарів для святкового настрою.

Якщо ж блискітки вам не до душі й хочеться глибоких осінніх фарб, варто придивитися до рішень інших зірок. Наприклад, Кендалл Дженнер показала модний манікюр, який називають розкішною альтернативою класичному червоному покриттю.