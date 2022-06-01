Сипалася штукатурка, бігали люди і з'явилися поранені, – лікар про жахливі обстріли Харкова

Харків – одне з тих міст, яким добряче дісталося від російських окупантів. Ракетні атаки та обстріли з різних видів озброєння змусили українців стати на захист першої столиці.

Як російська армія обстрілювала Харків, де рятувалися місцеві жителі та захисники, а також про те, що доводиться бачити під час війни – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів військовий харківського спецпідрозділу Kraken Євген Сміянов.

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"Я лікар, я готовий щось робити"

Євген Сміянов – військовий харківського спецпідрозділу Kraken, лікар-оториноларинголог, доцент, завідувач курсу хвороб Сумського державного медичного університету. Чоловік розповів, що 24 лютого прокинувся у Києві о 4:00 ранку, куди попередньо приїхав на навчання, якого так і не відбулося. Разом із дружиною виїхали нічним потягом у Харків, щоб зібрати речі. Однак місто Сміянов так і не покинув.

Євген Сміянов / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Ми швидко зібралися з дружиною і я відправив її (з міста – 24 канал). А сам залишився у Харкові. Побачив хлопців в автівці з жовтими пов'язками, вискочив до них і сказав: "Хлопці, я лікар, хочу допомагати, я готовий щось робити",

– сказав він.

Сміянов пригадав, як сів до них у машину та приїхав до 134-ї школи, де відбувся штурм. Наступного дня він поїхав в Харківську обласну державну адміністрацію і вже залишився там.

1 березня під ракетний обстріл росіян потрапив харківський Майдан Свободи – одна з найбільших площ в Європі, де розташована, зокрема, Харківська ОДА. За словами лікаря, тоді було багато поранених.

Євген Сміянов, Харківська ОДА / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Це був потужний вибух, посипалася штукатурка, почали бігати люди і з'явилися поранені. А потім через 15 хвилин прилетіла друга ракета – провалилися кілька поверхів. Були й загиблі,

– розповів він.

Росіяни атакували Харківську ОДА / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Однак медпункт не припиняв працювати. За словами Сміянова, багато людей мали переломи. Шин та бинтів не було, тому доводилося робити саморобні засоби – ламали стільці, робили з них шини, виносили людей на дверях.

Потім нас перевели в іншу будівлю, де почалася буденна праця з "Ібупрофеном", "Парацетамолом". Спочатку ми брали все, що тільки можна було – порізане ганчір'я, простирадла. Все йшло в хід. Потім волонтери почали забезпечувати нас, як і мої друзі. Всі, до кого ми звертаємось, беруть якусь участь в медичному забезпеченні. На цей час все є,

– додав він.

Євген Сміянов / Фото Аліни Туришин, 24 канал

"Знання того, що я потрібен, що я маю виконувати свою роботу – тримає"

Проблема виникає, коли медики комплектують індивідуальні аптечки, де має бути оклюзійна пов'язка, турнікет, голки, бинти, бандажі. До медичної частини все приходить не укомплектованим. І співробітники все це збирають та роздають на підрозділи.

Важливо Над людьми знущалися, багатьох цивільних просто розстріляли, – захисник про оборону Харкова

На даний час в медичній частині спецпідрозділу Kraken – 31 людина. Це водії, стрільці-санітари, фельдшери, лікарі. Сміянов розповів, що кожен день їхня бригада чергує на передовій та забезпечує медичну евакуацію. Тому медики постійно перебувають під обстрілами.

Я маю тільки свій досвід, бо я ж цивільна людина. Спочатку було дуже страшно і тільки знання того, що я потрібен, що я маю виконувати свою роботу – тримає. А потім ти звикаєш до всього, до вибухів, стрільби, небезпеки. Зараз ми сидимо в парку, все здається дуже мирним. Але ще місяць тому це неможливо було. Бомбардування, обстріли, все це було,

– сказав він.

"Потім ти звикаєш до всього, до вибухів, стрільби, небезпеки" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

"Перші тижні від слова "повітря" ми ховалися в букер якнайглибше навіть у будівлі. І весь особовий склад до нас біг. На передовій вуха тримаєш гостро і все слухаєш", – додав військовий лікар.

Всі військові лікарі працюють за спеціальним алгоритмом, "бо має бути не хаос, а порядок". Медична частина не тільки лікує, а й навчає особовий склад тактичної медицини. Те, що повинен знати кожен боєць. Вони всі мають індивідуальну аптечку, яка використовується для надання допомоги собі, а не комусь.

Бійці практикуються, вчаться евакуйовувати один одного з-під обстрілів. І в кожному взводі має бути медик, який має трошки більше устаткування та досвід. Але це може бути людина, яка не має медичної освіти,

– розповів Сміянов.

Він наголосив, що перш за все пораненого слід витягнути з "червоної зони" – місця, де є пряма загроза життю. Його треба забрати туди, де йому можна надати першу медичну або домедичну допомогу.

В ідеалі цим займаються бойові товариші. Вони краще знають тактичну обстановку, територію. Це окрема наука. І коли вони вже втягли пораненого в "жовту зону" – місце, звідки можлива евакуація, то тут працюємо ми,

– зауважив співрозмовник.

Лікарі перевіряють, як була надана медична допомога, доробляють те, що не зроблено, стабілізують стан пацієнта і транспортують його у військовий шпиталь.

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