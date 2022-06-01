Ломали стулья, чтобы делать шины, выносили людей на дверях, – врач об ужасных обстрелах Харькова

Харьков – один из тех городов, которым сильно досталось от российских оккупантов. Ракетные атаки и обстрелы из разных видов вооружения вынудили украинцев встать на защиту первой столицы.

Как российская армия обстреливала Харьков, где спасались местные жители и защитники, а также о том, что приходится видеть во время войны – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал военный харьковского спецподразделения Kraken Евгений Смиянов.

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"Я врач, я готов что-то делать"

Евгений Смиянов – военный харьковского спецподразделения Kraken, врач-оториноларинголог, доцент, заведующий курсом болезней Сумского государственного медицинского университета. Мужчина рассказал, что 24 февраля проснулся в Киеве в 4:00 утра, куда предварительно приехал на учебу, которая так и не состоялась. Вместе с женой уехали ночным поездом в Харьков, чтобы собрать вещи. Однако город Смиянов так и не покинул.

Евгений Смиянов / Фото Алины Туришин, 24 канал

Мы быстро собрались с женой и я отправил ее (из города – 24 канала). Сам же остался в Харькове. Увидел ребят в машине с желтыми повязками, выскочил к ним и сказал: "Ребята, я врач, хочу помогать, я готов что-то делать",

– сказал он.

Смиянов вспомнил, как сел к ним в машину и приехал в 134-ю школу, где произошел штурм. На следующий день он отправился в Харьковскую областную государственную администрацию и уже остался там.

1 марта под ракетный обстрел россиян попал харьковский Майдан Свободы – одна из самых больших площадей в Европе, где расположена, в частности, Харьковская ОГА. По словам врача, тогда было много раненых.

Евгений Смиянов, Харьковская ОГА / Фото Алины Туришин, 24 канал

Это был мощный взрыв, посыпалась штукатурка, начали бегать люди и появились раненые. А потом через 15 минут прилетела вторая ракета – провалилось несколько этажей. Были и погибшие,

– рассказал он.

Россияне атаковали Харьковскую ОГА / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Однако медпункт не прекращал работать. По словам Смиянова, многие имели переломы. Шин и бинтов не было, поэтому приходилось делать самодельные средства – ломали стулья, делали из них шины, выносили людей на дверях.

Затем нас перевели в другое здание, где начался обычный труд с ибупрофеном, парацетамолом. Сначала мы брали все, что только можно было – изрезанные тряпки, простыни. Все шло в ход. Затем волонтеры начали снабжать нас, как и мои друзья. Все, к кому мы обращаемся, принимают участие в медицинском обеспечении. В настоящее время все есть,

– добавил он.

Евгений Смиянов / Фото Алины Туришин, 24 канал

"Знание того, что я нужен, что я должен выполнять свою работу – держит"

Проблема возникает, когда медики комплектуют индивидуальные аптечки, где должна находиться окклюзионная повязка, турникет, иглы, бинты, бандажи. В медицинскую часть все приходит не укомплектованным. И сотрудники все это собирают и раздают по подразделениям.

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В настоящее время в медицинской части спецподразделения Kraken – 31 человек. Это водители, стрелки-санитары, фельдшеры, врачи. Смиянов рассказал, что каждый день их бригада дежурит на передовой и обеспечивает медицинскую эвакуацию. Поэтому медики постоянно находятся под обстрелами.

У меня только свой опыт, потому что я же гражданский человек. Сначала было очень страшно и только знание того, что я нужен, что я должен выполнять свою работу – держит. А потом ты привыкаешь ко всему, ко взрывам, стрельбе, опасности. Сейчас мы сидим в парке, все кажется очень мирным. Но еще месяц назад это было невозможно. Бомбардировки, обстрелы, все это было,

– сказал он.

"Потом ты привыкаешь ко всему, ко взрывам, стрельбе, опасности" / Фото Алины Туришин, 24 канал

"Первые недели от слова "воздух" мы прятались в бункер как можно глубже даже в здании. И весь личный состав к нам бежал. На передовой уши держишь остро и все слушаешь", – добавил военный врач.

Все военные врачи работают по специальному алгоритму, "поскольку должен быть не хаос, а порядок". Медицинская часть не только лечит, но и учит личный состав тактической медицины. Что должен знать каждый боец. Все они имеют индивидуальную аптечку, которая используется для оказания помощи себе, а не кому-то.

Бойцы практикуются, учатся эвакуировать друг друга из-под обстрелов. И в каждом взводе должен быть медик, у которого немного больше оборудования и опыта. Но это может быть человек, не имеющий медицинского образования,

– рассказал Смиянов.

Он подчеркнул, что, прежде всего, раненого следует вытащить из "красной зоны" – места, где есть прямая угроза жизни. Его следует забрать туда, где ему можно оказать первую медицинскую или домедицинскую помощь.

В идеале этим занимаются боевые товарищи. Они лучше знают тактическую обстановку, территорию. Это отдельная наука. И когда они уже втянули раненого в "желтую зону" – место, откуда возможна эвакуация, то здесь работаем мы,

– заметил собеседник.

Врачи проверяют, как была оказана медицинская помощь, дорабатывают то, что не сделано, стабилизируют состояние пациента и транспортируют его в военный госпиталь.

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