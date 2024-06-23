Його руки вже в Європі, – Латушко емоційно закликав до жорстких дій проти Лукашенка

Європейський Союз робить недостатньо, що покарати режим Лукашенка за допомогу Росії. Фактично Путін має велику "діру" в санкціях, якою користується.

Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що режим Лукашенка посилює репресії в Білорусі. Буквально вчора стало відомо, що там ведуть провадження щодо ще 104 активістів з демократичних сил.

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Санкції проти Білорусі мають бути жорсткішими

Як наголосив Латушко, у травні відбувалися вибори в один із представницьких органів демократичних сил Білорусі. Тоді режим Лукашенка за один день порушив 257 кримінальних проваджень проти активістів.

Він прямо сказав, що конфіскує квартири активістів, які виступають проти Лукашенка та перебувають за кордоном. Можна сказати, що руки Лукашенка вже у Європі. Люди на це реагують. Вони ще й бояться за родичів. Лукашенко публічно сказав, що забере власність, "але не забувайте, що у вас є ще рідні та близькі". Їх теж затримують,

– сказав Латушко.

Найгірше те, що так і немає жорстких санкцій проти Лукашенка та його прихвоснів. Росія саме через Білорусь ввозить значну кількість тих самих мікросхем, які потім використовуються в ракетах. Але в Європейському Союзі немає політичної волі, аби це зупинити.

Режим Лукашенка – "діра" в інтересах Росії, яка забезпечує постачання товарів. При цьому дехто вважає, що не варто чіпати діда. Він нібито ще щось може опиратися. Та не може! Він робить зброю, вбиває польських солдатів, переслідує білорусів. Потрібно заблокувати СПФП – російський аналог SWIFT; заблокувати транзит товарів; ввести і персональні, і економічні санкції,

– підкреслив Латушко.

Ситуація в Білорусі: коротко