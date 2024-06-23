Его руки уже в Европе, – Латушко эмоционально призвал к жестким действиям против Лукашенко

Европейский Союз делает недостаточно, чтобы наказать режим Лукашенко за помощь России. Фактически Путин имеет большую "дыру" в санкциях, которой пользуется.

Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что режим Лукашенко усиливает репрессии в Беларуси. Буквально вчера стало известно, что там ведут производство в отношении еще 104 активистов из демократических сил.

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Санкции против Беларуси должны быть более жесткими

Как отметил Латушко, в мае проходили выборы в один из представительных органов демократических сил Беларуси. Тогда режим Лукашенко за один день возбудил 257 уголовных производств против активистов.

Он прямо сказал, что конфискует квартиры активистов, выступающих против Лукашенко и находящихся за рубежом. Можно сказать, что руки Лукашенко уже в Европе. Люди на это реагируют. Они еще и боятся за родственников. Лукашенко публично сказал, что заберет собственность, "но не забывайте, что у вас есть еще родные и близкие". Их тоже задерживают,

– сказал Латушко.

Хуже всего то, что так и нет жестких санкций против Лукашенко и его прихвостней. Россия именно через Беларусь ввозит значительное количество тех самых микросхем, которые затем используются в ракетах. Но в Европейском Союзе нет политической воли, чтобы это остановить.

Режим Лукашенко – "дыра" в интересах России, которая обеспечивает поставки товаров. При этом некоторые считают, что не стоит трогать деда. Он якобы еще что-то может сопротивляться. Но не может! Он делает оружие, убивает польских солдат, преследует белорусов. Нужно заблокировать СПФП – российский аналог SWIFT; заблокировать транзит товаров; ввести и персональные, и экономические санкции,

– подчеркнул Латушко.

Ситуация в Беларуси: кратко